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Dünya
Deutsche Welle

Af Örgütü: İnsan hakları savunucuları tehdit altında

Uluslararası Af Örgütü, dünya genelinde aktivistler ve sivil toplum kuruluşlarına karşı tehditlerin arttığını söyledi. Örgüt geçen yıl dünyada en az 156 insan hakları savunucusunun öldürüldüğüne işaret etti.

08 Aralık 2016 21:31

Uluslararası Af Örgütü'nün Almanya Genel Sekreteri Markus Beeko, perşembe günü 10 Aralık İnsan Hakları Günü nedeniyle Berlin'de yaptığı açıklamada dünyada tehdit altında olan insan hakları savunucularına dikkat çekti.

Beeko, geçen yıl dünyada en az 156 insan hakları savunucusunun öldürüldüğünü ve durumun dehşet verici olduğunu söyledi.

Beeko, sadece baskıcı rejimlerde değil aynı zamanda anayasal demokrasilerin de insan hakları savunucuları için zor bir yer haline geldiği eleştirisinde bulunarak Türkiye ve Rusya'daki durumu örnek gösterdi.

Türkiye'deki durum

Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana 160 medya kuruluşunun kapatıldığını, 130 gazetecinin hapse girdiğini ve 375 sivil toplum kuruluşu için kapatılma kararı verildiğini söyleyen Beeko, ayrıca yarım milyon insanın güneydoğudaki operasyonlar nedeniyle zorla yerlerinden edildiğini aktardı.

Rusya'daki durum

Beeko, Rus devletinin de finansmanı yurtdışından sağlanan sivil toplum kuruluşlarının "yabancı ajan" olarak kayıt altına alınması zorunluluğu getirdiğini ve bu şekilde sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına zarar vermeye çalıştığını dile getirdi.

Af Örgütü Almanya temsilcisi, Rusya'da bu şekilde 148 organizasyondan 27'sinin baskılar nedeniyle faaliyetlerine son verdiğini belirtti. Beeko, Rusya dahil olmak üzere yaklaşık 50 ülkede sivil toplum kuruluşlarının kısmen yasadışı görüldüğüne işaret etti.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/epd/SSB/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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