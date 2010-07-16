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Yaşam

Aerosmith'in gitaristi Joe Perry kaza yaptı

Amerikalı hard rock grubunun gitaristine, motosikletiyle seyir halindeyken arkadan bir araba çarptı.

16 Temmuz 2010 03:00

T24 - ABD'nin Massachusetts eyaletinde motosikletiyle seyir halindeyken bira aracın arkadan çarpması ardından yaralanan Aerosmith'in 59 yaşındaki gitaristi Joe Perry, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken Aerosmith konserlerinin iptal edilmeyeceği bildirildi.

  

Amerikalı hard rock grubu Aerosmith'in gitaristi Joe Perry motosiklet kazası geçirdi.

Perry'ye, Massachusetts eyaletindeki Middleborough kentinde bir araç arkadan çarptı. Hafif yaralanan ve hastaneye kaldırılan 59 yaşındaki Perry'nin birkaç saat içinde hastaneden taburcu edildiği belirtildi. 

Polis, Linda O'Brien adında 62 yaşındaki sürücünün, motosikleti çok yakından takip ederek, Perry'ye çarptığını, ikisinin de hızlı gitmediğini kaydetti. 

Kazanın, Aerosmith'in konserlerinin iptal edilmesine neden olmayacağı ifade edildi.


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