Aerosmith'in gitaristi Joe Perry kaza yaptı

T24 -

Amerikalı hard rock grubu Aerosmith'in gitaristi Joe Perry motosiklet kazası geçirdi.Perry'ye, Massachusetts eyaletindeki Middleborough kentinde bir araç arkadan çarptı. Hafif yaralanan ve hastaneye kaldırılan 59 yaşındaki Perry'nin birkaç saat içinde hastaneden taburcu edildiği belirtildi.Polis, Linda O'Brien adında 62 yaşındaki sürücünün, motosikleti çok yakından takip ederek, Perry'ye çarptığını, ikisinin de hızlı gitmediğini kaydetti.Kazanın, Aerosmith'in konserlerinin iptal edilmesine neden olmayacağı ifade edildi.