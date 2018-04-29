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BBC Türkçe

Aeroflot hosteslerinin 'büyük beden' zaferi

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir mahkeme, iki hostesin açtığı davada Rus havayolu şirketi Aeroflot'un çalışanlarına hangi beden olmaları gerektiği yönünde bir zorlamada bulunamayacağına hükmetti.

29 Nisan 2018 20:30

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir mahkeme , iki hostesin açtığı davada Rus havayolu şirketi Aeroflot'un çalışanlarına hangi beden olmaları gerektiği yönünde bir zorlamada bulunamayacağına hükmetti.

İki hostes, uluslararası havayolunun kazançlı rotalarından 'büyük beden' oldukları iddiasıyla alıkonulduklarını belirterek bir dava açmıştı.

Aeroflot hosteslerine 42 bedenden daha büyük olmamaları gerektiğini belirtiyor.

Mahkeme kararı gereğince tazminat alan hosteslerin zaferine rağmen mahkeme havayolunun bu tavrının 'ayrımcılık' olmadığına hükmetti.

Şirketin avukatı, mahkemede hosteslerin yolcuları şirkete çekmek için önemli etmenlerden biri olduğunu öne sürdü.

Şirket aynı zamanda büyük beden kabin görevlilerinin uçakta hareket kabiliyetinin azaldığını ve her fazla kilo için daha çok yakıt harcamaları gerektiğini iddia etti.

Mahkeme kararının ardından şirket, hükmü iyice değerlendirdikten sonra politikaları hakkında değişiklik yapıp yapmamak konusunda karar vereceklerini belirtti.

Gazetecilere konuşan davacı hosteslerden Irina Ierusalimskaya ise "giysi bedeninin yaptığı iş ile bir ilgisi olmadığını, çünkü ilk sırada profesyonelliğin geldiğini" söyledi.

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