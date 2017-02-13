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Spor

Advocaat'ın zorlu haftası

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Krasnodar, Spor Toto Süper Lig'de de Kasımpaşa ile karşılaşacak

13 Şubat 2017 16:30

Fenerbahçe haftayı UEFA Avrupa Ligi'ndeki Krasnodar ve Spor Toto Süper Lig'deki Kasımpaşa maçlarıyla geçirecek.Bursaspor karşısında son dakikalardaki penaltıyla üç puan fırsatını kaçıran Sarı lacivertlilerde teknik direktör Dick Advocaat'ı zorlu bir hafta bekliyor. 

Advocaat Rusya'da Krasnodar karşısında bu kez Aatıf Chahehouche ve Fernandao'dan faydalanabilecek. Zira Sarı lacivertliler bu iki oyuncuyu Avrupa listesine yazdırıp, Miroslav Stoch ve Salih Uçan'ı bu listenin dışında bırakmıştı.

Advocaat özellikle ligde cezaları nedeniyle kullanamayacağı futbolcuları Rusya'da oynatarak kadroyu fiziken diri tutmayı amaçlıyor. Fenerbahçe'de Robin van Persie, Alper Potuk ve Jeremain Lens ligdeki Kasımpaşa maçında görev yapamayacak. Teknik direktör Dick Advocaat affedilen Gregory van der Wiel ve Emmanuel Emenike'yi ise henüz 11'e girebilecek kadar hazır görmüyor. Advocaat bu oyuncuları Bursa'ya da götürmemiş ve Samandıra'da uygulamaları üzere özel çalışma programı belirlemişti.

Sarı lacivertlilerde Avrupa listesinde olmayan yeni transfer Oleksandr Karavayev de Krasnodar maçında oynayamayacak. Ukraynalı yeni transfer teknik ekibin tercihiyle Bursaspor kafilesine de alınmamıştı.

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