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Spor

Advocaat yolcu iddiası

29 Eylül 2008 03:00


Milli futbolcu Fatih Tekke'nin de formasını giydiği Rusya Ligi takımlarından Zenit St. Petersburg'ta teknik direktör Dick Advocaat'ın Kasım ayında görevi bırakacağı iddia ediliyor. Rus İnterfax Haber Ajansı, Zenit'in Hollandalı teknik direktörü Dick Advocaat'ın, Kasım ayında görevini bırakacağını duyurdu. Ajans, Advocaat'ın Hollanda'da ailesine daha fazla zaman ayırabilmek için bu kararı aldığını da aktardı.

Ancak İngiliz medyasında çıkan haberlerde, 61 yaşındaki başarılı teknik adamın İngiltere Premier Ligi'nde bir takım çalıştırmak istediği ve bu nedenle Rusya'da ayrılacağı iddia edildi. 2006 yılı Temmuz ayında Zenit'in başına geçen Hollandalı teknik adam, takımını 2007 yılında Rusya Ligi'nde şampiyonluğa taşımış, bu yıl da UEFA Kupası'nda mutlu sona ulaştırmıştı.

Zenit, Rusya Ligi'nde lider Rubin Kazan'ın 14 puan gerisinde altıncı sırada bulunuyor. Kasım ayında sona erecek Rusya Ligi'nin tamamlanmasına 8 maç var.

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