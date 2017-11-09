ADÜ Turizm Fakültesi'ne ihtisas kütüphanesi

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA) - TÜRK turizm tarihini içeren birbirinden değerli kitapların 2003 yılında İstanbul\'da başlayan serüveni Aydın\'ın Kuşadası İlçesi\'nde son buldu. Kkitaplar; Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi\'nde oluşturulan ihtisas kütüphanesinin raflarında yerini aldı.

İstanbul\'da 2003 yılında İngiliz Konsolosluğu\'na yapılan saldırıda binası tahrip olan Turizm Geliştirme Vakfı\'nın (TURGEV) kütüphanesi, 14 yıllık macera sonrası Aydın\'ın Kuşadası İlçesi\'nde, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Turizm Fakültesi\'nde ihtisas kütüphanesine dönüştü. Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği\'nin (KODER) mobilya ve sergileme ünitelerini üstlendiği ihtisas kütüphanesi, düzenlenen törenle açıldı. Büyük bölümünün bir nüshası Türkiye\'nin önde gelen kütüphanelerinde bile olmayan kitapları Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü\'nce istenmediği için uzun bir süreçten sonra Kuşadası\'na getirildiği ortaya çıktı. Turizm alanında yüksek lisans, doktora tezi veya diğer araştırmalar için oldukça zengin bir arşiv oluşturan kütüphanenin açılışına katılan Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazmi Kozak, kitapların İstanbul\'dan başlayıp, Eskişehir\'e, oradan da Kuşadası\'na gelmesinin 14 yıllık hikayesini anlattı.

KOLİLER DOLUSU KİTAP, 14 YIL SONRA RAFLARA KONDU

KODER\'in katkılarıyla oluşturulan ihtisas kütüphanesinde yer alan kitapların İstanbul\'daki Turizm Geliştirme Vakfı\'na ait kütüphaneye ait olduğunu söyleyen Prof. Dr. Nazmi Kozak, şunları söyledi:

\"Bu kitaplar, TURGEV\'in 1984 yılında kurulan kütüphanesine aitti. İstanbul\'da 2003 yılında İngiliz Konsolosluğu\'na yapılan bombalı terör saldırısında, Meşrutiyet Caddesi\'ndeki kütüphane binası da tahrip oldu. Onlarda kitapları kolilere doldurup Kalyon Otel\'in deposuna koydu. Bu kitaplar 2014 yılına kadar otelin deposunda kaldı. TUGEV Sekreteri Özen Dallı\'ya sürekli kitapları sordum. Görev yaptığım Anadolu Üniversitesi\'ne verilmesi için ısrarcı oldum. Israrlarıma dayanamadı, 2010 yılında, \'Yönetim Kurulu\'nda görüşelim\' dedi. Ben de dilekçe yazdım. O dönemde başkanı olduğum Eskişehir Anadolu Üniversitesi Turizm Araştırma birimine bağışladılar. İrili ufaklı, yaklaşık 50 koli kitabı, kendi olanaklarımla Eskişehir\'e getirdim. O dönemde üniversitede rektör seçimi oldu. Yeni gelen rektör beni görevimden aldı. Biriminin de faaliyetlerini durdurdu. Bir süre sonra bu kitapların akibeti ne olacak sorusuna yanıt arandı. Kitapların asistanlara dağıtılması fikrine karşı olduğumu ifade ettim. Kitapların manevi olarak benim şahsıma verildiğini, eğer üniversite bu kitapları kabul etmek istemiyorsa, başka bir üniversiteye verilmesini önerdim. Bu öneri kabul edildi. Ben de Kuşadası\'ndaki arkadaşlarla iletişim kurarak kitapları vermeyi önerdim. Memnuniyetle karşıladılar. Kitapları 2 yıl önce Kuşadası\'na naklettik. O günden bu yana yürütülen çalışmalar ihtisas kütüphanesinin oluşturulmasıyla son buldu.\"

ÇOĞU TEK NÜSHA

Oluşturulan kütüphanedeki kitapların büyük bölümünün başka hiçbir kütüphanede bulunmadığına dikkati çeken Prof. Dr. Nazmi Kozak, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Bu kütüphanenin en önemli özelliği, turizm tarihiyle ilgili olmasıdır. Çoğu Türkiye\'deki önde gelen kütüphanelerde bile bir nüshası olmayan kitaplardır. Turizm tarihinin yazılı tanıklarının tek nüshaları buradadır. Bu kütüphanenin turizm tarihi çalışmak isteyenler için bulunmaz bir merkez olduğunu, yüksek lisans, doktora yapanlar, öğrenciler açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Anadolu Üniversitesi olarak biz kullanamadık, değerlendiremedik. İnşallah Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi bunları en güzel şekilde değerlendirir.\"

KODER İkinci Başkanı Rıza Esen de oluşturulan kütüphanenin önemine dikkat çekerek \"Turizmin ilk başlatan amiral gemisi Kuşadası\'nda böylesi önem taşıyan kütüphanenin oluşturulmasından büyük bir heyecan duyuyoruz. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız sezon sonu partisinin geliriyle, kütüphanenin tefrişini yaptık. Kütüphanenin bilgisayar veya tabletler ile zenginleştirilmesi için Yönetim Kurulu\'nda girişimde bulunacağız\" dedi.

ADÜ Turizm Fakültesi yönetimi ise elinde turizm ile ilgili kitapları olanların, bunları kütüphanalerine bağışlamaları çağrısında bulundu.

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