-ADT'DEN 1000 ÖĞRENCİYE YARDIM ANKARA (A.A) - 07.11.2010 - Türkiye'nin farklı illerindeki 1000 yoksul çocuğa Devlet Tiyatrolarından yardım eli uzandı. Ankara Devlet Tiyatrosu (ADT), 11 ilköğretim okulunun öğrencilerine mont, bot ve kırtasiye seti ulaştırmak üzere ''Bir Hediyem Var Sana'' adlı kampanya başlattı. Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürü Serhat Nalbantoğlu, kendilerine farklı okullardan öğrencilerin yardım isteğinde bulunduğunu, kendilerine internet üzerinden yükselen bu sese kulak vererek kampanyayı açmaya karar verdiklerini söyledi. Bunun üzerine Türkiye'nin değişik illerinden 1000 öğrenci tespit ettiklerini anlatan Nalbantoğlu, mont, bot ve kırtasiye setinden oluşan yardımı öğrencilere ulaştıracaklarını ifade etti. Bu setleri satın alarak hazırladıklarını dile getiren Nalbantoğlu, sahnelerin girişlerinde yer alan stantlarda bu setlerin seyirci tarafından satın alınabileceğini belirtti. Nalbantoğlu, oyunlarda görev alan sanatçılardan gönüllü olan 1'inin oyunun başlangıcına kadar olan süre zarfında ve oyun bitiminde de eserin kostümleriyle satışı gerçekleştireceğini kaydetti. Bu setlerin 66 TL tutarında olduklarını, seyircilerin bu setin tamamını olabileceği gibi 22'şer TL'den parça parça da satın alarak kampanyaya dahil olabileceklerini belirten Nalbantoğlu, ''Öğrencilerimiz bu setleri aldıklarında çok sevinecekleri gibi seyircimize de bu yardımı yapma fırsatını tanıyoruz'' dedi. -''YENİ KAMPANYALAR GELİYOR''- Seyircilerin henüz başlayan kampanyaya şimdiden büyük ilgi gösterdiklerini aktaran Serhat Nalbantoğlu, ''Biz 1000 öğrenciye yardım için yola çıktık. Ama şimdiden bu hafta sonuna kadar bu sayıyı tamamlayacağımızı sanıyorum. Yeni kampanyalara başlamayı planlıyoruz'' dedi. Kampanya sürecini 3 ay olarak belirlediklerini ifade eden Nalbantoğlu, yeni okullar daha belirleyerek kampanyayı sürdüreceklerini belirtti.