ADSL'de 'turbo indirim'

Mevcut abonelere yönelik bu kampanyadan yararlananların bağlantı ücretlerinden 12 ay süreyle yüzde 12 indirim yapılacak.



TTNET'den edindiği bilgiye göre, TTNET, dönemsel kampanyalarla oluşan ücret farklarını diğer aboneler için dezavantaj yaratmayacak şekilde düzenliyor. Önceki kampanyalardan yararlanan aboneler, yeni kampanyalardaki ücretlerin sürekli olduğunu düşünerek, düşük ücretli yeni kampanyalara geçmek istiyor. Ancak yeni kampanyalara abone olanlar sadece ilk 3 ay bu ücreti ödüyor.



TTNET, ADSL ve geniş bant internet kullanımını yurt çapında teşvik etmek ve pazarın büyütülmesi amacıyla yeni müşterilere yönelik toptan seviyede uygulanmak üzere Servis Sağlayıcılara ADSL Toptan Promosyonu başlattı. Böylece TTNET, toptan seviyede uygulanan bu promosyonu, yeni abonelerine yansıtabilmek amacıyla ''İnternete Hoş Geldin'' kampanyası düzenlendi ancak bu promosyon sadece yeni müşterileri kapsaması nedeniyle eski abonelere de aynı koşullarda kampanya uygulanması ekonomik olarak sağlanamadı.



TTNET, sözü edilen bu kampanyadan yararlanamayan mevcut abonelerine yönelik ''Turbo İndirim'' sloganıyla kampanya başlattı. Bu kampanyadan 24 ay TTNET aboneliği taahhüt edenler yararlanabilecek. Kampanyadan yararlanan abonelerin internet bağlantı ücretlerinden 12 ay süreyle yüzde 12 indirim yapılacak.



En çok 1 Megabit 4GB limitli tarife tercih ediliyor



Türkiye'nin internet toplumuna dönüşmesi hedefini benimseyen TTNET'in abone sayısı 5 milyonu aştı. TTNET'in pazar payı ise yüzde 94,8'e çıktı.

Abonelerinin beklentilerine uygun tarifeler sunan TTNET, 1 megabit hızda 4GB, 1 megabit hızda 6GB, 2 megabit hızda 6GB, limitsiz olarak ise 1, 2 ve 4 megabit hızlarında abonelik olanakları sunuyor. Aboneler en çok 1 megabit hızda 4 GB limitli tarifeyi tercih ediyor.