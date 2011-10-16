-ADSL kullanım haritası İSTANBUL (A.A) - 16.10.2011 - TurkNet'in ADSL kullanım istatistiklerine göre, ADSL kullanım oranlarında 3 büyük şehir dışında başı çeken şehirler Kocaeli, Trabzon, Antalya, Konya, Denizli, Gaziantep ve Erzurum oldu. TurkNet'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, TurkNet'in üç büyük şehir dışında bölgelere göre ADSL kullanım dağılımına bakıldığında, Marmara bölgesinde Kocaeli yüzde 26'lık oranla dikkati çekerken, onu yüzde 21 ile Bursa ve yüzde 14 ile Sakarya izledi. Akdeniz bölgesinde nüfusu en büyük şehir Adana olmasına rağmen, ADSL kullanımında ilk sırayı turizmin ağırlıklı önem teşkil ettiği bir ekonomiye sahip olan Antalya aldı. Yüzde 37 oranla ADSL kullanımının en fazla olduğu Antalya'yı yüzde 22 ile Adana ve yüzde 16 ile Mersin takip etti. İç Anadolu bölgesinin birincisi yüzde 44'le Konya, Ege bölgesinin birincisi yüzde 27'yle Denizli, Karadeniz bölgesinin birincisi yüzde 18'le Trabzon, Güneydoğu Anadolu bölgesinin birincisi yüzde 52'yle Gaziantep, Doğa Anadolu bölgesinin birincisi de yüzde 23'le Erzurum oldu.