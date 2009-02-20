ADSL için sabit hat zorunluluğu kaldırılıyor

Rekabet Kurulu, ADSL bağlantısı için sabit telefon hattı zorunluluğunun kaldırılmasını istedi.



Rekabet Kurulunun 18 Şubat 2009'da aldığı kararlar, Kurumun internet sayfasında yayımlandı. Buna göre, Kurul, Türk Telekomünikasyon A.Ş tarafından ADSL bağlantısı için sabit telefon hattının zorunlu tutulmasının, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanuna aykırı olduğu iddiası üzerine inceleme yaptı. İnceleme sonucunda, Türk Telekomünikasyon A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına gerek olmadığına karar verildi.



Ancak, söz konusu şirket tarafından yalın ADSL uygulamasının başlatılması ve şikâyet konusu uygulamaya son verilmesini teminen 3 ay içinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gerekli başvurunun yapılarak, Rekabet Kurumuna tevsik edilmesi kararlaştırıldı. Bu konuda, Türk Telekomünikasyon A.Ş'ye ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna görüş yazısı gönderilmesi için Başkanlığa yetki verilmesi karara bağlandı.



Telekom: Gerekçeli kararın tebliğ edilmesini bekliyoruz



Türk Telekomünikasyon A.Ş'den Borsa'ya gönderilen yazıda, Rekabet Kurulunun "Yalın ADSL" kararının şirkete ulaştığı belirtilerek, "Konu ile ilgili değerlendirmenin yapılabilmesi için gerekçeli kararın tarafımıza tebliğ edilmesi beklenmektedir" denildi.



Rekabet Kurulunun 18 Aralık 2008 tarih ve 08/73 sayılı toplantısında ADSL bağlantısı için sabit telefon hattı olmasının zorunlu tutulması konulu şikayet hakkında yapılan ön araştırma kapsamında Rekabet Kurulunun 18 Şubat 2009 tarih ve 09/07/127/38 sayılı toplantısında, dosya konusu iddialar ile ilgili olarak Türk Telekomünikasyon A.Ş hakkında 4054 sayılı Kanunun 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına gerek olmadığı belirtilen açıklamada, bununla birlikte aynı kanunun 9. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca adı geçen teşebbüs tarafından yalın ADSL uygulamasının başlatılması ve bu suretle şikayet konusu uygulamaya son verilmesini teminen üç ay içerisinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gerekli başvurunun yapılarak Rekabet Kurumuna tevsik edilmesi hususlarında Türk Telekomünikasyon A.Ş'ye ve karar hakkında bilgilendirilmek üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna görüş yazısı gönderilmesi için başkanlığa yetki verilmesine karar verildiği aktarıldı.



Açıklamada, "Gerekçeli karar ve görüş yazısı tarafınıza ayrıca tebliğ edilecektir" denildi.

