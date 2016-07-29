Adriano resmen Beşiktaş'ta!

Beşiktaş, Fenerbahçe'ye giden İsmail Köybaşı'nın yerine transfer ettiği Adriano'nun transferini resmen açıkladı. Siyah beyazlı kulüp, KAP'a gönderdiği bildiride Brezilyalı futbolcunun bonservisi için Barcelona'ya 600 bin Euro ödeneceğini duyurdu.

32 yaşındaki Adriano'ya ise 3 yıl içinde toplam 6 milyon 50 bin Euro ve oynadığı maçlarda puan başına 4 bin Euro ödenecek.

Beşiktaş Kulübü, Barcelona'dan transfer ettiği Adriano ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Siyah Beyazlı kulübün KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

"Adriano Correia'nın transferi ile ilgili olarak anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre oyuncuya;

2016-2017 sezonu garanti ücreti 2.350.000 Euro

2017-2018 sezonu garanti ücreti 1.850.000 Euro

2018-2019 sezonu garanti ücreti 1.850.000 Euro ödenecektir.

Ayrıca oyuncuya görev aldığı müsabakalarda puan başı 4.000 Euro ödenecektir. FC Barcelona'ya transfer bedeli olarak 600.000 Euro ödenecektir."