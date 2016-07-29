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Spor

Adriano resmen Beşiktaş'ta!

32 yaşındaki Adriano'ya ise 3 yıl içinde toplam 6 milyon 50 bin Euro ödenecek

29 Temmuz 2016 18:20

Beşiktaş, Fenerbahçe'ye giden İsmail Köybaşı'nın yerine transfer ettiği Adriano'nun transferini resmen açıkladı. Siyah beyazlı kulüp, KAP'a gönderdiği bildiride Brezilyalı futbolcunun bonservisi için Barcelona'ya 600 bin Euro ödeneceğini duyurdu.

32 yaşındaki Adriano'ya ise 3 yıl içinde toplam 6 milyon 50 bin Euro ve oynadığı maçlarda puan başına 4 bin Euro ödenecek.

Beşiktaş Kulübü, Barcelona'dan transfer ettiği Adriano ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Siyah Beyazlı kulübün KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

"Adriano Correia'nın transferi ile ilgili olarak anlaşmaya varılmıştır.
Buna göre oyuncuya;
2016-2017 sezonu garanti ücreti 2.350.000 Euro
2017-2018 sezonu garanti ücreti 1.850.000 Euro
2018-2019 sezonu garanti ücreti 1.850.000 Euro ödenecektir.

Ayrıca oyuncuya görev aldığı müsabakalarda puan başı 4.000 Euro ödenecektir. FC Barcelona'ya transfer bedeli olarak 600.000 Euro ödenecektir."

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