Adriano disiplin kurulunda



İtalya Futbol Federasyonu, FC İnter'de top koşturan Brezilyalı yıldız Adriano'yu, AC Milan'la oynanan derbide golü elle attığı iddiasıyla disiplin kuruluna sevk etti.



Adriano'nun, FC İnter'in, AC Milan'ı 2-1 mağlup ettiği derbi karşılaşmasındaki tartışmalı golü, disiplin kuruluna taşındı.



Disiplin kurulu, televizyon görüntüleri eşliğinde yapılan başvurudaki iddiayı doğru bulması durumunda, Adriano en kötü olasılıkla iki maç ceza alacak.



Federasyon yetkililerinden Stefano Palazzi tarafından yapılan başvuruya ilişkin disiplin kurulunun kararı ise yarın açıklanacak.



Adriano, derbi sonrasında yaptığı açıklamada kafa vuruşu sonrasında kendisinin bir kastı olmaksızın topun sağ koluna temas ederek kaleye gittiğini söylerken, AC Milan'ın teknik direktörü Carlo Ancelotti ise kol darbesinin golde belirleyici bir rol oynadığını savunmuştu.



Uzmanlara göre disiplin kurulu, daha önce Alberto Gilardino örneğinden hareketle Adriano'ya en kötü ihtimalle 2 maç sahalardan men cezası verebilecek.



Ancak iki olay arasında sadece göreceli benzerlik olduğuna da işaret ediliyor. Mor menekşeli Gilardino, Palermo-Fiorentina maçında golü net bir şekilde elle atmış, ancak hakem pozisyonu göremediği için golü geçerli saymıştı.



Adriano'nun durumunda ise hakemin topun kolla temasında bir kasıt bulunmadığına hükmederek golü geçerli saymış olma ihtimali de söz konusu bulunuyor.



Adriano'nun ceza almasının ancak topun kolla temasının hakem tarafından görülmediğinin saptanması durumunda söz konusu olabileceği ileri sürülüyor.

