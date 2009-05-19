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Spor

Adriano: 15 günde hazır olurum

19 Mayıs 2009 17:21


İnter ile yollarını ayırdıktan sonra Flamengo ile anlaşan Adriano, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Antrenmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan sorunlu golcü, fazla kiloları nedeniyle kendisini eleştirenlere 15 gün içinde hazır olacağı sözünü verdi. 


Adriano, futbola bir süre ara vereceğini söyleyerek İnter ile yollarını ayırmasından 40 gün sonra yeni takımı Flamengo ile ilk antrenmanına çıktı.

Brezilya'daki 7'den 70'e milyonlarca Flamengo taraftarını da şimdiden Adriano heyecanı sarmış durumda. Taraftarlar, yeni golcülerinin bir an önce forma giymesini istiyor ancak Adriano fazla kiloları nedeniyle henüz oynayabilecek durumda değil.

Kilo probleminin fazla büyütelmemesi gerektiğini söyleyen sorunlu futbolcu, "Biliyorum, kiloluyum. Ancak bu normal. İnsanların düşündüğü kadar fazla kilom yok. Herkesi 15 gün içinde oynamak için hazır olacağım konusunda temin ederim" diye konuştu.

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