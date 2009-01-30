Adriana'nın elektriği çarptı

Adriana Lima fotoğrafları - FOTOGALERİ

Adriana da yardımsever birisi



Menajerleri problemli

En çok hangi konuktan elektrik almış?



Yıldızları getirmek için zorlandı mı?



Kanala proje götürüyorum 45 saniyede geçiyor



Televizyon Gazetesi'nin haberine göre; Acun Ilıcalı, son konuğu Adriana Lima ile ilgili düşüncelerini, programında şöyle aktardı."Yıldızların hepsinde rastlanamayan bir özelliktir bu; çok popüler olmak ayrı bir olaydır. Ancak alçakgönüllülük, sıcaklık, mütevazilik başka bir şeydir. Adriana Lima'da bu özellikleri fazlasıyla gördüm.Dünya starı dediğimiz insanların yaşadıklarıyla bizim yaşadıklarımız çok farklı değil aslında... Star olmak, ünlü olmak tabi ki güzel şeyler ancak her insan bir insan. Bunu 50 Cent'te de gördüm, Cristina'da da gördüm, Adriana'da da. Hepsi normal insanlar ve onlarla normal bir ilişki kurduğunuzda da herşeyi anlatıyorlar.Bu tip insanlar para konusunda belli bir noktaya geldikten sonra yardımseverlik duyguları daha da artıyor... Bir insan iyi yetiştirilmişse, ailesi tarafından iyi bir eğitim verilmişse, parası olduktan sonra düşünmesi gereken şey, 'Benim param var ama toplumda parası olmayan insanlar var, ben onlar için ne yapabilirim' düşüncesidir. Adriana da bu konsantrasyonda birisi."Türkiye'ye gelen yıldız isimlerden çok menajerlerinin problemli olduğunu ifade eden Acun Ilıcalı, "Gerçi bu Türkiye'de de geçerli bir problemdir. Bazı sanatçıların menajerleri daha problemli iken bazıları daha kooperatiftir. Yabancılarda da böyle. Christina'nın menajeri daha sakindi, 50 Sent'in menajeri çok sertti, Adriana'nın ki daha bir sakindi...Sanatçılar genelde belirli şeyleri aşmış olurlar ama menajerler başka hırslar çıkarbilirler. Daha iyi işler yapmak isteyebilirler, daha yükselmek isteyebilir, onun motivasyonu daha farklı. O motivasyon içerisindeki biriyle mücadele etmek daha zor oluyor tabi. Biz sanatçıyla buluştuğumuzda bütün herşeyi aşarız. Ben bu tip yıldızlarla bir şey konuştuğumda revize olduğum daha hiç olmadı" diye konuştu.Acun Ilıcalı, "Gelen yıldızlar içinde elektriği en yüksek olan hangisiydi?" sorusunu şöyle yanıtladı:"Adriana Lima diyebilirim tabi. Elektriği çok yüksekti. Adriana Lima'nın elektriği bayağı yüksekti. O pek mukayese edilecek gibi değil! Ancak 50 Cent'in bizimle kaynaşması, muhabbeti çok iyiydi. Benim de rap müziğine karşı aşırı bir ilgim var. O yüzden bir anda aynı frekansı konuşmaya başladık."Dünyaca ünlü yıldızların Türkiye'ye gelmesi için teklif götürülmesi aşamalarını da anlatan Acun Ilıcalı, bakın en çok mesaiyi kimin için harcamış:"Başta onlara ulaşmak çok zordu. Şimdi ise çok kolaylaştı. Christina Agulera'ya 3 ay mesai verdik. 50 Cent'e bir hafta mesai verdik. Adriana ile de bir hafta 10 gün içerisinde bir noktaya geldik. Tabi ki bu tip yıldızlar dünyanın öbür ucundaki bir ülkeye gittiklerinde bir tedirginlik yaşıyorlar. Tedirginlikten çok aslında bilgi çok az."Başarılı bir program yaptıklarını ve çok seyrediklerini belirten Acun Ilıcalı, bunu bir hayır işine çevirme düşüncesinden dolayı bu tür programlar yaptıklarını ve kısa bir süre içinde de engelli vatandaşlar için özel bir program hazırlayacaklarını belirtti. Kanalın da kendilerini desteklerini ifade eden Acun Ilıcalı, "Saner Bey'e (Show TV genel Müdürü Saner Ayar) projeyi götürüyorum, 'Acun tamam' diyor, 45 saniyede geçiyor. 1 dakikayı bulmaz yani. Kanalın bakış açısı böyle olduğu zaman hayırlı işleri yapıyoruz ama daha çok yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.