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Adriana Lima ile Melisa Şenolsun ringe çıktı

"Ondan birkaç hareket öğrendiğimi de söyleyebilirim"

16 Şubat 2017 15:51

New York Moda Haftası'nda Türkiye'yi temsil eden oyuncu Melisa Şenolsun, Adriana Lima ile ringe çıkıp boks antrenmanı yaptı. Ancak Lima, gazetecilerin görüntü almasını istemedi.

Şenolsun, antrenmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Modanın kalbinin attığı yerdeydim ve gerçekten de bu inanılmaz bir histi" diyen Şenolsun, şunları söyledi:

"Dünyaca ünlü tasarımcıların yer aldığı defilelerde ve sahne arkasında o heyecanı birebir yaşayabilmiş olmaktan dolayı çok mutluyum. Adriana Lima ile bir araya geldiğim dakikaları da hiçbir zaman unutmayacağım. Uzun zamandır boks yapan Adriana Lima ile ringde buluşmak inanılmazdı. Ondan birkaç hareket öğrendiğimi de söyleyebilirim. Beraber boks yaptık ve kısa bir sohbet ettik"

 

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Adriana LimaMelisa Şenolsun

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