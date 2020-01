Adriana Lima hangi Türk yazarını okuyor?

Dünyaca ünü Victoria’s Secret meleklerinden Adriana Lima, önceki gün Los Angeles Havalimanı’nda görüntülendi.

Havalimanı çıkışında gülümseyerek objektiflere poz veren Adriana Lima’nın elinde Metin Hara’nın Yol- Aşkın İstilası (The Path: Invasion of Love- Overcoming The Illusion) isimli kitabını taşıması dikkat çekti.

Adriana Lima ile Metin Hara'nın geçen ay İstanbul'da bir organizasyonda tanışmış, Lima ile çekilmiş fotoğrafını Instagram sayfasından paylaşan Hara; altına da "Gerçekten son derece mütevazı, doğal bir ruh. Bütün dişilerin kendi doğalarında vahşi ve özgür olmaları dileğiyle" diye yazmıştı.

Haziran ayında Türkiye'ye gelen Lima ise Instagram hesabından Hara'nın 'Yol' isimli kitabını paylaşarak, "Yolculuğumda bana eşlik etti" yazmıştı.