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Adriana Lima: Ben 35 yıl Metin'i beklemişim...

Metin Hara: Eşcinsel olmadığım, ilişkilerimden belli

14 Temmuz 2017 12:46

Brezilyalı model Adriana Lima, kitap yazarı sevgilisi Metin Hara ile ilgili olarak  “Ben 35 yıl Metin’i beklemişim. El ele tutuşup yeni hayatımızı yaşayacağız”  dedi. 

Hürriyet'ten Gökhan Kimsesizcan'ın haberine göre; Metin Hara da “Biz öpüşmekten çekinmeyeceğiz, komplo teorileri üretenler de izlemeye devam edecek” ifadesini kullandı. “Zengin biri değilim ama benim gönlüm zengin” diyen Metin Hara, eşcinsel olduğu yönünde iddialar için şunları söyledi: 

“Benim eşcinsel olduğumu ve ‘Yol’ adlı kitabımı bu yüzden yazdığımı iddia ettiler. Beni fiziksel olarak beğenirler beğenmezler o ayrı ama eşcinsel değilim"Hara sözlerine şöyle devam etti: "Eşcinsel olmadığım, ilişkilerimden de belli. Daha önce Aslı Tandoğan, Ekin Türkmen ve Müge Boz’la flörtlerim oldu. Hepsi güzel ruhlu insanlar. Ayrıca bunu kimseye ispatlamak zorunda da değilim.”

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