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Adriana Lima, Antalya'da podyuma çıktı

Lima, 'Dosso Dossi Fashion Show' kapsamında düzenlenen açılış defilesinde 4 ayrı kıyafet giydi

09 Ocak 2013 21:58

Victoria’s Secret’ın Brezilyalı mankeni Adriana Lima (31), Antalya Expo Center'da yerli tekstil üreticilerini yabancı alıcılarla bir araya getirmeyi amaçlayan "Dosso Dossi Fashion Show" kapsamında düzenlenen açılış defilesinde podyuma çıktı.

Brezilyalı model Lima, defilede 4 ayrı kıyafet giydi.

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Açılış defilesinin Lima dışındaki ünlü konuğu ise 'kızıl ajan' lakaplı Anna Chapman oldu.

Moda haftasına katılan 150 tekstil firması arasında bu yıl ilk kez Türk markalar da yer aldı.

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Firmalar 1 hafta boyunca çok sayıda defile düzenleyecek.

30 farklı ülkeden gelen binlerce mağaza sahibi ile üreticiler bir araya gelecek.

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