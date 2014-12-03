Adriana Lima, Acun sorusuna ne yanıt verdi?

Brezilyalı süper model Adriana Lima, Acun Ilıcalı’yla birliktelik yaşadığı iddialarına yanıt vermeyi reddetti.

Dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria's Secret'ın moda şovu bu yıl ilk kez İngiltere'nin başkenti Londra'da yapıldı. Londra'daki sergi ve fuar alanı Earl's Court'ta düzenlenen defile bu yıl Taylor Swift, Ed Sheeran, Ariana Grande ve Hozier gibi sanatçıların şarkıları eşliğinde yapıldı. Victoria's Secret ürünlerini sergileyen 47 modelin podyuma çıktığı defileye 3 binden fazla davetli katıldı.

AA ekibi, defile öncesinde sahne arkasına girerek, modellerin şova hazırlık sürecini fotoğrafladı. Sahne arkasında AA muhabirine konuşan Adriana Lima, "Defile ilk defa Londra'da düzenleneceği için hepimiz çok heyecanlıyız. Bunun için Londra'dan daha iyi başka bir yer düşünemiyorum çünkü modanın başkentindeyiz" dedi.

Türkiye hakkında konuşan Brezilyalı model, Türk mutfağını ve kültürünü çok sevdiğini dile getirdi. Lima, "Türkiye çok güzel bir ülke. Gittiğimde herkes çok sıcak karşılamıştı beni. Türkiye ikinci evlerimden birisi diyebileceğim bir yer gerçekten. Tekrar gitmeyi çok isterim" diye konuştu.

Lima, Acun’la birliktelik yaşadığı iddialarına ise yanıt vermeyi reddetti.