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'Adrian Mutu FB'ye geliyor'

Mutu’nun menajeri Giovanni Becali, oyuncunun gelecek sezon Fenerbahçe’de forma giyebileceğini söyledi.

25 Mayıs 2010 03:00

T24 - Rumen futbolcu Adrian Mutu’nun menajeri Giovanni Becali, oyuncunun bu yaz sezonunda Fiorentina’dan ayrılacağını ve gelecek sezon Fenerbahçe’de forma giyebileceğini söyledi.



Becali, GSP TV’ye yaptığı açıklamada, Fiorentinalı yöneticilerle görüştüğünü ve Mutu’nun İtalyan kulübünden ayrılması konusunda karar alındığını belirtti. 31 yaşındaki futbolcunun Avrupa’da oynamaya devam edeceğini vurgulayan Becali, “Yeni takımı Fenerbahçe olabilir” dedi.
Adrian Mutu, bu yıl başında yapılan doping testinin pozitif çıkması üzerine futboldan 9 ay men cezasına çarptırılmıştı.  Romen futbolcunun cezası Ekim ayında sona erecek.








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