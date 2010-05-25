'Adrian Mutu FB'ye geliyor'

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Becali, GSP TV’ye yaptığı açıklamada, Fiorentinalı yöneticilerle görüştüğünü ve Mutu’nun İtalyan kulübünden ayrılması konusunda karar alındığını belirtti. 31 yaşındaki futbolcunun Avrupa’da oynamaya devam edeceğini vurgulayan Becali, “Yeni takımı Fenerbahçe olabilir” dedi.Adrian Mutu, bu yıl başında yapılan doping testinin pozitif çıkması üzerine futboldan 9 ay men cezasına çarptırılmıştı. Romen futbolcunun cezası Ekim ayında sona erecek.