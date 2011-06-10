-ADRİAN KASIRGASI TEHDİT EDİYOR MIAMI (A.A) - 10.06.2011 - Büyük Okyanus'ta oluşan Adrian kasırgası güçlenerek 4. kategori kasırga halini aldı. Meteoroloji uzmanları, dün saatteki esme hızı 225 kilometre hıza ulaşan Adrian kasırgasının, 2011 yılı içinde maksimum sürekli esme hızına ulaşan ilk kasırga olduğunu belirtti. ABD'nin Miami kentindeki ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada da, Adrian kasırgasının merkezinin Meksika sahilinin oldukça uzağında kalacağının hesap edildiği bildirildi. Şu an Meksika'nın Manzanillo kentinin 515 kilometre güneyinde bulunan kasırga merkezi, saate 14 kilometre hızla batı-kuzeybatı yönüne doğru ilerliyor.