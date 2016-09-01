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BBC Türkçe

Adres yerine kroki çizilen mektup alıcısına ulaştı

İzlanda'da üzerinde adres olmayan, kroki çizilmiş bir mektup adresine ulaştı.

01 Eylül 2016 15:27

İzlanda'nın batısındaki bir at çiftliğinde kocası ve üç çocuğuyla birlikte yaşayan Rebecca Catherine Kaadu, bir mektup aldığında oldukça şaşırdı.

Çünkü mektubun üstünde alıcının ismi ve adresi yerine, çiftliğinin bulunduğu noktayı tarif eden bir kroki vardı.

Mektup aylar önce adrese ulaşmasına karşın, Reddit'te fotoğrafının paylaşılmasının ardından sosyal medyada büyük ilgi gördü.

DERGİ - Beklenmedik yoldan gelen sürpriz mektup

Mektubun üstünde İngilizce olarak "Ülke: İzlanda, Kent: Búðardalur, İsim: İzlandalı ve Danimarkalı bir çiftin üç çocuğu ve bir sürü koyunla birlikte yaşadığı bir at çiftliği" yazıyor.

Gönderen kişi ayrıca ismini bilmediği kadını tarif etmek için "Danimarkalı kadın Búðardalur'da bir süpermarkette çalışıyor" diye de eklemiş.

Yerel medyanın haberine göre mektup çiftlikte kalan fakat açık adresi bilmeyen bir turist tarafından İzlanda'nın başkenti Reykjavik'ten gönderilmiş.

Ve şaşırtıcı bir biçimde doğru adrese ulaşmış.

Bu ilginç teslimat Mart ayında gerçekleşti ancak Mayıs ayında yerel haber sitesi Skessuhorn'un dikkatini çekince haberlere yansıdı.

Haberi sitesi başlık olarak "İzlanda'da her şey mümkün" ifadesini kullandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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