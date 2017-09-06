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Adres soranlardan bıkan esnaftan gülümseten çözüm

Fatih TURAN/TRABZON,(DHA)- TRABZON’un İskenderderpaşa Mahallesi’ndeki esnaf kendilerine sürekli Meydan’ın adresini soranlardan bıktı ve çareyi aydınlatma direğine yön belirten kağıtlar asmakta buldu

06 Eylül 2017 14:35

Fatih TURAN/TRABZON,(DHA)- TRABZON’un İskenderderpaşa Mahallesi’ndeki esnaf kendilerine sürekli Meydan’ın adresini soranlardan bıktı ve çareyi aydınlatma direğine yön belirten kağıtlar asmakta buldu. \'Vallahi bu yol Meydana gider\' şeklinde yazılı ok işaretiyle Meydan yönünü gösteren kağıtlar sosyal medyada da paylaşım rekoru kırdı, günün konusu oldu.
Kentte, Taşbaşı Sokak ve Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde iş yerleri bulunan birçok esnaf,  kendilerine sürekli kent merkezi olan Atatürk Alanı’nı kastederek Meydan’ın adres ve yol tarifini soran erli turistler ve bazı vatandaşlara çözümü aydınlatma direğine kendi imkanlarıyla yaptıkları kağıtlardan yön levhaları asarak buldu.
\'VALLAHİ BU YOL MEYDANA GİDER\'
Her gün yüzlerce kişinin Meydan adresini sormasıyla karşılaşan ve durumdan bıkan çevre esnafının sokak başındaki direğe \'Yukarısı Meydan\', \'Vallahi bu yol Meydana gider\', \'Eskiden de bu yol Meydana gidiyordu\' ve \'Yemin Billah herkes buradan Meydana gidiyor\' yazılı yön gösteren kağıtlar asması dikkat çekti. Meydan’a giden yolun tarifi için esnafın yaptığı mizahi uygulama görenleri de gülümsetti.
Ok işaretiyle Meydan yönünü gösteren kağıtların fotoğrafı sosyal medyada da günün konusu olurken, kısa sürede binlerce kişi ise ‘İşte Karadeniz zekası’ şeklinde yorumla paylaşımda bulundu.

FOTOĞRAFLI

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