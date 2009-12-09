Adres benim ama tacizci değilim

T24 - Üniversitede görevli bir doçent, bilgisayarında porno fotoğraflar bulunca bunların nereden geldiğini araştırdı. Elektronik postanın geldiği bilgisayar, karşısındaki odada oturan bir başka öğretim görevlisine aitti. Amerikalı öğretim görevlisi suçlamaları kabul etmedi.

Ankara’da bir üniversitede görevli Yrd. Doç. D.Ö.D.’ye 21 Ekim’de seks görüntüleri de eklenmiş bir elektronik posta gönderildi. Elektronik postanın gönderildiği IP numarasını tespit eden D.Ö.D., üniversitenin Bilgi İşlem Merkezi’ne giderek, bilgisayarın kime ait olduğunu öğrenmek istedi. D.Ö.D’ye IP numarasının, kendisinin karşısındaki odada çalışan ABD’li öğretim görevlisi M.H.’ye ait olduğu söylendi. Bunun üzerine D.Ö.D. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

M.H.’nin kendisini ve üniversitedeki bazı başka kadınları taciz ettiğini öne süren D.Ö.D., “M.H.’nin eşi üniversite yönetiminde. Tacize uğrayan kadınlar işlerinden atılacaklarını düşünerek şikâyetçi olamıyor” diyerek davacı oldu. Savcılığın talimatıyla gözaltına alınan M.H.’nin dizüstü bilgisayarında yapılan incelemede, çok sayıda taciz mesajının olduğu tespit edildi. M.H. savcılıkta verdiği ifadede, adresin kendisine ait olduğunu kabul etti. Ancak taciz iddiasını yalanladı.

M.H., “2007’de üniversitede göreve başladıktan sonra bu görevimden ayrıldım. 2008’de yeniden göreve başladım. D.Ö.D. ile aramızda husumet vardı. Şikâyetçi olan şahsın, açık olan bilgisayarımdan kendi mailine cinsel içerikli maili gönderdiğini düşünüyorum” dedi. M.H. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



