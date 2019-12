-ADNAN SEZGİN SUSKUNLUĞUNU BOZDU İSTANBUL (A.A) - 29.10.2010 - Galatasaray Sportif A.Ş. Sportif Direktörü Adnan Sezgin, Ankaragücü maçında alınan mağlubiyetin ardından istifa ettiğini, ancak başkan Adnan Polat'ın bunu kabul etmediğini açıkladı. Sezgin, Galatasaray TV'de katıldığı ve canlı yayınlanan ''Soru Cevap'' programında, bazı gazetelerin spor müdürlerinin sorularını yanıtladı. ''Bu sonuçlarda sadece istifa eden teknik direktör Frank Rijkaard mı suçlu? Sizin hiç mi suçunuz yok?'' sorusu üzerine Sezgin, ''Bu bir takım oyunu. Ben de bu takımın içindeyim ve mutlaka benim de hatalarım olmuştur. Bu sorumluluğu ben paylaştım. Başkana, 'Bence ayrılmam doğru olur, istifa etmek istiyorum' dedim. O da 'hayır bizim sana ihtiyacımız var' dedi. İstifa tek taraflı bir irade beyanıdır. Başkanın 'hayır kalacaksın' dediği an sözün bittiği yerdir. Galatasaray'da görev verilmez, alınır. Bunun için kaldım.'' Sezgin, istifayı sözlü verdiğini kaydederek, ''Benim Galatasaray ile sözleşmem bile yok. Ben güvenilir insanlarla çalışırım, insanlar da bana güvenir'' dedi. -''BAŞKAN POLAT'LA KADER BİRLİĞİ YAPTIK''- Adnan Sezgin, ''Siz Adnan Polat'a zarar verdiğinizi düşünmüyor musunuz?'' sorusunu ''Ben de öyle düşündüğüm için istifa ettim zaten'' yanıtını verdi. Kendisi için, ''Başkanla ne ilişkisi var?'' denildiğini hatırlatan Sezgin, ''Biz başkan Polat'la kader birliği yaptık. Uzun yıllar beraber çalıştık, ailece görüşürüz. Şimdi kendisi benim başkanım, birbirine inanmış iki insan dışında hiçbir ilişkimiz yok'' şeklinde konuştu. -''KONUŞMAMAMIN HATA OLDUĞUNU GÖRÜYORUM''- Kendisine yöneltilen eleştiriler karşısında suskun kalmasının hata olduğunu gördüğünü kaydeden Adnan Sezgin, ''Belki yapılanları iyi anlatamıyordum. Konuşmalar, artık kişisel saldırılara vardı'' dedi. Sezgin, kendisi için, ''Rijkaard 38 adam önerdi, onlar hiçbir istediğini almadı'' denildiğini hatırlatarak, şunları söyledi: ''Bu kesinlikle yanlış, özellikle bu sene transferin hepsi Rijkaard ile konuşularak alınmıştır. Teknik direktörümüzle görüş alışverişi yaptık ve bir liste hazırladık. Oyun kurucu için bizim ilk sıramızda CSKA Moskova'da oynayan Honda vardı. Kulübü 14 milyon avro istedi. Bütçemizi aştığı için diğer tercihlerimize yöneldik. Bu mevkide ikinci tercimiz Van Der Vaart, üçüncüsü Misimoviç, bir de İbricic vardı. Bu isimleri aramızda tartıştık, beraber kararlaştırdık.'' Rijkaard'ın isteği transferleri yaptıklarını anlatan Sezgin, ''Çağlar en fazla istediği isimlerden birisiydi, biz de gittik aldık. Mehmet Batdal'ın bantlarını kaç kere izlettik. Pino ile ilgili her türlü araştırmayı yaptık. Özellikle istediği futbolculardan biriydi'' diye konuştu. Artık konuşma kararı aldığını belirten Adnan Sezgin, ''Artık konuşmam gerektiğine inandığım için konuşuyorum. Ben de çok hata yapmış olabilirim. Futbolun içinde bizim konumumuzda olan insanlar her zaman doğru karar vermek zorunda. Ama yüzdeye bağlı olarak değişebiliyor. Eğer yanlışların yüzdesi fazlaysa başarısızsınız demektir'' dedi. -FATİH TERİM'İN GÖREVİ KABUL ETMEMESİ- Adnan Sezgin, Ankaragücü maçından sonraki dönemde teknik direktör arayışlarıyla ilgili bilgiler de verdi. Rijkaard'ın gönderilme kararının ardından kulübün ilk tercihinin Fatih Terim olduğunu vurgulayan Sezgin, bu transferin öyküsünü şöyle anlattı: ''Gazetelere, televizyonlara bakıyorum, 'Fatih Terim, Adnan Sezgin yüzünden gelmedi' deniliyor. Ankaragücü maçından sonra toplantı yaptık ve bizim birinci tercihimiz Fatih Terim'di. O toplantıdan sonra ben Fatih Terim'in evine gittim ve kendisine bütün olayları özet bir biçimde anlatmaya çalıştım. 1,5 saat kaldım. Orada Ankaragücü maçından sonra başkana bildirdiğim istifamı, ona da söyledim. Fatih Terim ile birlikte çalıştım, kendisi 40 yıllık dostumdur. Fatih Terim, bana 'Takımdaki kötü gidişle birlikte en çok üzüldüğüm konu, senin ayrılma niyetin olduğudur' dedi. Daha sonra kendisiyle teknede buluştuk. Teknede, başkan Adnan Polat, yöneticiler Yiğit Şardan, Murat Yalçın, ben ve Fatih hoca vardı. Fatih Terim, 'Bana 12 saat mühlet vermeniz lazım. Ben prensip olarak bir hoca varken, kesinlikle böyle bir görüşme yapamam' dedi. Biz ertesi sabah Rijkaard ile görüştük, kendisine görevine son verildiğini bildirdik. Sonra başkanımız ve Yiğit Şardan, Fatih Terim ile Polat Otel'de görüştüler. 2 saat sonra döndüklerinde, 'Fatih Terim'in çalışamayacağını söylediğini' ifade ettiler. Ben o toplantıda yoktum. Bana, Terim'in ailevi nedenlerden dolayı çalışmak istemediğini ve Adnan Sezgin'in A'sının geçmediğini, söylediler. Ertesi günü gazetelerde 'Fatih Terim, Adnan Sezgin'i istemediği için gelmedi' denildi.'' Çok sevdiği eski futbolcu Hakan Ünsal'ın bile ''Galatasaray'ı durduran adam'' diye kendisiyle ilgili yazdığını anlatan Adnan Sezgin, ''Böyle yazılardan sonra, bu bilgi kirliliğinde, Galatasaray taraftarı olsam, Adnan Sezgin'den nefret ederdim. Çünkü insanlar yanlış bilgilendiriliyor'' ifadesini kullandı. Sezgin, kulüp olarak bundan sonra seviyesiz yayınlar konusunda dava açma kararı aldıklarını dile getirerek, kendisinin ilk davayı gazeteci Hıncal Uluç'a açtığını söyledi. -''RİJKAARD VE EKİBİ ÇOK KALİTELİ İNSANLAR''- Adnan Sezgin, takımdan ayrılan Rijkaard ve ekibinin çok kaliteli insanlar olduğunu ve çalışmalarında da hiçbir eksiklik görmediğini söyledi. Bu ekibin ayrıldığında çok üzüldüğünü anlatan Sezgin, ''Yarın da onlara bir yemek vereceğiz. Biz Galatasaray'a yakışır şekilde uğurlamak ve onurlandırmak isteriz. O bizim sonsuza kadar dostumuz olarak kalacak. Ama bazen kimya tutmuyor olabilir'' diye konuştu. Sezgin, görevde bulunduğu süre içinde birçok teknik direktör ile çalıştığını kaydederek, ''Bu iyi bir tablo değil. Ben istikrardan yanayım kişisel olarak. Ama futbolda böyle şeyler yaşanabilir. Diğer takımlarda da bunlar oluyor'' diye konuştu. -''BU TRANSFERLER TEZ KONUSU OLUR'' SÖZÜ...- Geçmişte sarf ettiği, ''Bu transfer tez konusu olur'' sözünün o gün için doğru olduğunu belirten Sezgin, ''O zaman Galatasaray bir yeniden yapılanma sürecine girmişti. İki sene içinde bu kadar transfer yapıp da milli takıma 8 oyuncu veren bir takım haline gelmişseniz başarılı olmuşsunuzdur demektir. Biz o zaman ikinci ligden, üçüncü ligden aldığımız futbolcuların milli takıma gittiği bir süreç yaşadık. O zaman söylediğim söz doğruydu'' dedi. Galatasaray'da 7 sene çalıştığını ve bu dönemde 4 şampiyonluk gördüklerini anlatan Sezgin, ''Bunu ben yapmadım, bir ekip olarak yaptık. Aslında bu bir başarı da değil. Galatasaray'sanız her sene şampiyon olmalısınız. Sportif başarısızlık da önemli başarısızlıkların başında gelir. Ama diğer yapılan iyi şeylerin de göz ardı edilmesi bence yanlış'' dedi. -''50 BİN LİRA İÇİN 3 GÜN PAZARLIK YAPARIM''- Sezgin, sevilmeyen insan olarak gösterilmesinin nedenleri konusunda açıklamalarda bulunarak, ''Transfer dönemleri hareketli geçer. Ben ise kimseye haber vermem. Transferde 700-800 isim basında yer aldı. Yapılacak transferi ben aileme de söylemiyorum, çocuklarım bilmez. Bu nedenle beni futbolcu menajerleri ve bazen futbolcular da sevmez. Bu da normal. Benim amacım Galatasaray'ın çıkarlarını korumak. Bazen 50 bin lira için 3 gün pazarlık yapıyorum. Ama bunu kulübün çıkarlarını korumak için yapıyorum. Sorumluluklarıma baktığımda, yağmur yağsa benden bilinecek hale geldi. Sonunda yaratılan negatif enerji, beni hedef haline getirdi'' şeklinde konuştu.