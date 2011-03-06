T24 - Galatasaray’da, Sportif Direktör Adnan Sezgin gitti, Haldun Üstünel geri dönüyor. Başkan Adnan Polat’la birlikte maçtan önce Türk Telekom Arena’yı gezen Üstünel’in ikna edildiği ve futbol şubesinin tek patronu olacağı öğrenildi.







Galatasaray’da yönetimden istifa eden futbol şubesinin eski sorumlusu Haldun Üstünel geri dönüyor. Cim-Bom’da, Sportif Direktör Adnan Sezgin’in istifasının ardından tüm gözler bu göreve kimin getirileceğine çevrilmişti. Özellikle Sezgin ile ters düştüğü için yönetimden ayrılan Üstünel’in geri dönüş için Başkan Adnan Polat tarafından ikna edildiği öğrenildi.

PFDK’nın verdiği cezası biten ve Türk Telekom Arena’ya geri dönen Polat’ın, futbol şubesinin bütün sorumluluğunu, Haldun Üstünel’e vereceği bildirildi. Maçtan önce Başkan Polat ve yöneticilerle sohbet eden Üstünel mücadeleyi kendi locasından izlemeyi tercih etti.

‘Kötü günler geçecektir’Adnan Polat’la aynı anda stada girmeleri için, “tesadüf” diyen Haldun Üstünel’in, takımdan şikayetçi olan taraftarlara, “Şu an yönetimde değilim. Görev aldığım zaman ilgileneceğim” şeklinde yanıt vermesi dikkat çekti. Başkan Adnan Polat maçtan önce basın tribününe de Haldun Üstünel ile birlikte geldi.

Maçtan sonra Lig TV’ye telefonla bağlanan Üstünel, başarısız sonuçların kendisini çok üzdüğünü söyledi. Sarı-kırmızılı eski yönetici, “Son 10 maçta takımda bir panik havası hakim. Futbolcuların adeta ayakları titriyor. Herkes daha sakin olmalı. Galatasaray ulu bir çınar. Bu kötü günler geçecektir” dedi.



