-ADNAN POLAT: HER TÜRLÜ YETKİ HAGİ'DE İSTANBUL (A.A) - 01.12.2010 - Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, şu anda futbol takımıyla ilgili her türlü yetkiyi teknik direktörleri Gheorghe Hagi'ye verdiklerini söyledi. Polat, Lig TV'de yayınlanan Futbol Gündemi Programı'na katılarak soruları yanıtladı. 2 gün önce bir karar aldıklarını belirten Başkan Polat, ''Futbolla ilgili olarak Hagi'ye, 'her türlü yetki sende' dedik. Transferi de Hagi ile Adnan Sezgin yetkileri çerçevesinde yapacak. Artık Galatasaray'ın adına layık başarılar gelmeli. Bunları yapamazlarsa ne Hagi kalır, ne Adnan Sezgin kalır. Artık herkes yaptığı işle değerlendirecek. Futbolcular için de bu böyle. İşini yapamazsa gidecek'' dedi. -''KÖTÜ GİDİŞ BENİ KAHREDİYOR''- Başkan Adnan Polat, alınan kötü sonuçların kendisini kahrettiğini ifade ederek, tribündeki taraftarların tepkisini de anladığını söyledi. Taraftarların haklı olarak tepkisini ortaya koyduğunu anlatan Polat, ''Ama Galatasaray bazı taraftarların spontane olarak koyduğu tepkileri dışında, kulüpte yapılan iyi işleri görüyor, anlıyor'' dedi. Polat, 9 yıl Galatasaray içinde aktif görev yaptığını dile getirerek, ''Taraftarla ilişkim her zaman iyi olmuştur. Ultraslan ile hep iyi ilişki içindeydim. Ben onları, onlar beni sevdi. Tek yumruk olduk. İlk defa bazı lokasyonlardan gelen istifa sesi beni çok üzdü. Hiç alışık olmadığım bir şeydi'' diye konuştu. -''SÜREN'DEN BAŞKA KONUŞAN YOK''- Göreve geldiğinden bu yana, eski başkan Faruk Süren ve sayısı iki elin parmaklarını geçmeyecek kadar yöneticinin sürekli olarak ithamlarda bulunduğunu anlatan Adnan Polat, ''Bu ithamları yapan insanlar haysiyetli, şerefli insanlarsa çıkar bunu kanıtlarlar'' ifadesini kullandı. Başkan Polat, Galatasaray'ın yazılmamış kuralları ve geleneklerinin bulunduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bunun kökleri 527 senelik Galatasaray Lisesi'nin kültürüne dayanır. Orası bizim kültür pınarımızdır. Yazılmamış kurallar içinde en önemlisi; özellikle başkanların eğer eleştiri yapacaklarsa genel kurullarda konuşmasıdır. Ben göreve geldiğimden bu yana eski başkanlardan bir tanesi ve sayısı iki elin parmaklarını geçmeyecek eski yöneticiler devamlı ithamlarda ve eleştirilerde bulunuyorlar. Faruk Süren'den başka konuşan yok. Göreve geldiğimdeki mali, idari durumunu anlatmayacağım. Geçmişi asla suçlamadım, enkaz edebiyatı yapmadım. Hisleri, hırsları aklın önüne geçiyor. Bunu doğru bulmuyorum, yakıştırmıyorum. İtham etmeleri, suçlamaları, bazı senaryolar ortaya koymalarını yakıştıramıyorum. Bu Galatasaray'ın kimliğine zarar veriyor. Bu insanları Galatasaray'ın büyüklüğünü anlamamış olarak görüyorum." Riva arazisi ile ilgili suçlandığını anlatan başkan Polat, bu projede çok sayıda teklif aldıklarını ve sonuçta 14 kişilik yönetim kurulu olarak bazı kararlar aldıklarını, kendisinin bir iş için 'şu firmaya verilecek' diye asla demediğini söyledi. -''ADNAN SEZGİN GALATASARAY'A ZARAR VERİRSE, YARIN KAPININ ÖNÜNE KOYARIM''- Başkan Polat, Galatasaray Sportif A.Ş. Sportif Direktörü Adnan Sezgin ile ilgili yapılan eleştirileri yanıtlarken, ''Adnan Sezgin Galatasaray'a zarar verirse, yarın kapının önüne koyarım'' dedi. Sezgin'in, Florya'da kendisine verilen görevleri yaptığını dile getiren Polat, şöyle devam etti: ''Teknik heyet ve futbolculara her türlü çalışma ortamını sağlama görevi verdim. Orada mal ve hizmetlerin belli standartta olması, organizasyonların yapılması. Son örnek, Elano'nun satılmasıydı. Hagi; Elano'nun Galatasaray'ı kafasında bitirdiğini ve bizle olmasının mümkün olmadığını belirterek, gönderilmesini istedi. Bakkaldan domates almıyorsunuz ki çürük çıksın, atalım. Bizim Santos kulübünün teklifi konusunda 4 güne kadar hiçbir bilgimiz yoktu. Beşiktaş maçından 2 gün önce Sanstos bize yazı gönderdi. Adnan Sezgin, bana 'biz buradan kaç para alırsak iyidir' diye sordu. Biz zaten belli paranın dışında oyunculara fazla vermek istemiyoruz. Adnan Sezgin, 2 gündür pazarlık ediyordu. Florya'da dünkü yönetim kurulu toplantısında transferin gerçekleşmesini kabul ettik. Adnan'ın işlerinden biri bu. Futbolcu transferi konusunda belki 1-2 genç oyuncu hariç, her futbolcu teknik direktörün kararı ile alınır. Sezon başında İbricic veya Misimoviç vardı. Rijkaard, hangisini alabiliyorsanız alın demişti. İbricic kulübünün istediği bazı şeylerden dolayı olmadı.'' -''HAGİ'YE 100 FUTBOLCU SUNDUK''- Polat, Hagi'nin iyi bir kadro kuracağına inandığını çünkü geçmişte kurduğu kadronun Gerets ile şampiyon olduğunu hatırlattı. Hagi'nin kafasında bir şablon olduğunu anlatan Adnan Polat, ''Şu anda hem kendi önerdiği, hem bize önerilen 100 futbolcu var. Hagi, bunların bir çoğunu tanıyor, tanımadıklarını kasetlerden izliyor. Hagi, istediği mevkideki her oyuncu için 3 seçenek sunacak, Adnan Sezgin de elimizdeki bütçeye göre bunlardan birinin transferini yapacak. Ama attığı her adımda bizimle görüşecek'' dedi. Başkan Polat, Türk Telekom Arena Stadı'nın 15 Ocak 2011 tarihinde yapmayı planladıklarını açılışına tüm eski sporcuları davet edeceklerini belirtti. -OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL YOK- Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Galatasaray kamuoyunda olağanüstü kongreye gidilmesini bekleyen bir kesimin bulunduğu belirtilerek, böyle bir şey olup olmadığı sorusuna, şöyle yanıt verdi: ''Gündemde öyle bir şey yok. Şu anda böyle bir şey yok. Bıraktık, gitsek her şey düzelecek mi? Galatasaray'da şimdi her yol deneniyor bazıları tarafından. Çünkü neden deneniyor, ellerine bir silah geçti o da futbol takımının kötü gitmesi. Galatasaray'ın yapısal değişiminin tamamlanması bazılarını çok cezbediyor. Kesinlikle bu seçim ortamını herkes kafasından silsin, çünkü Galatasaray'a zarar veriyor.'' -''HAGİ KİRALIK FUTBOLCU İSTEMİYOR''- Polat, oluşturdukları mekanizmaya müdahale etmediğini, bu işi realize edecek kişinin Hagi olduğunu kaydederek, ''Hagi yaparsa devam eder. Bu geminin kaptanı Hagi ise bu gemiyi alıp bu sulardan öbür sulara çıkarmak da onun görevi. Söylediği doğru bir şey var. 'Bu takımı ben yapmadım' diyor. Futbol anlayışımda mücadele eden, savaşan bir takım var. 'Ben artık Avrupa'da belli bir çıkışa gelmiş, o çıkışın altına dönmeye başlayan yıldız futbolcuları istemiyorum' diyor. 'Çıkışta olan genç futbolcuları istiyorum' diyor. Tabii ki savaşan tecrübeli futbolcular da olabilir'' şeklinde konuştu. Adnan Polat, devre arasında 3-4 transfer yapacaklarını, teknik direktör Hagi'nin kiralık futbolcu istemediğini kaydetti. Teknik direktör Fatih Terim ile iki kez görüştüğünü ve teklif götürdüğünü anlatan Adnan Polat, Terim'in ailesiyle aldıkları karar nedeniyle yurt dışında çalışmak istediğini bildirerek teklifi kabul etmediğini bildirdi. -''FUTBOLA YETERİNCE ZAMAN AYIRAMADIM, SUÇLU VARSA BENİM''- Adnan Polat, Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığı dönemden sonra ekonomik sıkıntıda olduğunu belirtti. UEFA kriterlerine uymayan kulüplerin, ileriki dönemde büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalacaklarını kaydeden Polat, şöyle konuştu: ''2012'den itibaren 3 ayda bir borçsuzluk belgesini Federasyon'a göndereceksiniz. Tüm bu kriterler uygulandığında zaman şampiyon da olsanız, kurallara uymadığınız vakit bir anlam ifade etmiyor. İlla belalar başınıza geldikten sonra mı tedbirler alacaksınız? Önceden tedbirini almak için uğraşıyoruz. Galatasaray ekonomik krizi yaşadı, bundan sonra yaşamasın. Sportif başarı önemli ama ekonomik olarak sağlam bir yapıya kavuşmazsanız, sportif başarıda sürekliliği yakalayamazsınız. Olursunuz ondan sonra krize girersiniz. İşte bizim başımıza gelen... Tekrar UEFA'yı kazanalım ama krize de girmeyelim. Ben bunun peşindeyim. Bunu oluşturmaya çalışıyorum. Bunları yaparken futbola yeterince zaman ayıramadık, suçlu varsa benim. Başkalarında suç arayamam.'' -HAKEMLER- Bu sezon ''spor barışı bozulmaması adına'' dillendirmemelerine rağmen hakemlerden de şikayetçi olduklarını kaydeden Polat, şunları kaydetti: ''Galatasaray lehine kritik karar verilmiyor, aleyhine çok kolay veriliyor. Örneğin Bursaspor maçında Volkan'ın sarı kartı var, topu eliyle tutuyor. Hakem ikinci sarı kartı çıkarıp Bursaspor'u 10 kişi bırakamıyor. Karabükspor maçında 50 metreden arkası dönük, hakem tık diye penaltı çalıyor. Kayseri'de 2 yüzde yüz penaltı var, verilmiyor. Beşiktaş maçında (penaltı penaltı ama) veriliyor, ancak Galatasaray'ın lehine olanlar verilmiyor. 6 maçta çok hayati hata var. 4 tanesi verilse liderden 3-4 puan geride oluruz. Merkez Hakem Kurulu'nun atamalarından da şikayetçiyim. Türkiye liginin Galatasaray gibi lokomotifi olan takımın maçına saçma sapan atamalar yapılıyor. Art niyetli olduğunu söylemiyorum ama Trabznospor, Kayserispor ve Galatasaray olarak yarışıyoruz, Kayserispor maçına Trabzon bölgesinden atama yapılıyor. Bu tür sıkıntıları dile getirmiyoruz diye kimse görmüyor. Ancak bu bizim kötü oynadığımızı, kötü mücadele ettiğimizi ortadan kaldırmıyor.'' -''BEN 5 SENEDİR İLK KEZ AİLECE TATİLE GİTTİM"- Adnan Polat, Tayland tatilini iptal etme şansınını olup olmadığıyla ilgili soruya, ''Geziyi iptal etme şansım her zaman vardır. Gerek görsem yapardım. Ben 5 senedir ilk kez ailece tatile gittim. Benim orada tribünde oturmamla, takımın performansının ne alakası var. Her maça gitmek zorunda mıyım ben? Bakarsın futbol maçına gitmem, sutopu takımımızın maçına giderim. O da bizim takımımız. Ben 5 senedir ilk kez bir maça gitmedim ve tam Manisaspor karşılaşmasına denk geldi. Tam 5 yıl sonra ailece tatile gittim, olan olaylara bak'' diye konuştu. Galatasaray camiası içinde yükselen eleştirilerle ilgili, ''Dedikodular kulübümüze zarar veriyor. Zaten sıkıntılı bir dönem yaşıyoruz. Hücum edileceğine, yardımcı olunmalı. Hepimiz Galatasaraylıyız. Neyi paylaşamıyoruz ki'' ifadelerini kullanan Polat, şöyle devam etti: ''Galatasaray'ın büyüklüğü futbol takımının başarılarına paralel değildir. Kulübün büyüklüğünü sadece futbol takımının veya sportif aktivitelerin içine sığdırmak, bunu anlamamak demektir. Durumu düzeltmek bizim işimiz. Yönetim olarak diğer konulardaki başarılarımızı futbolda da sağlayacağız. Camiamızın bize destek olması lazım. Sessiz çoğunluğun da bazen sesini yükseltip bize destek olması lazım. Taraftarımızın hissiyatını anlıyorum. Bu tepkiler bizi daha çok yoruyor ve üzüyor. İşin içinde olan kişiler olarak bizler, onlardan çok üzülen kişileriz. Galatasaray'da her zaman güneş vardır. Hiçbir zaman karanlığa girmeyiz. Biz büyük kulübüz. Bize inansınlar. Kimseyi itham etmesinler. İtham edenler de ispat etsinler.''