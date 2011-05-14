-ADNAN POLAT GENEL KURULA KATILAMIYOR İSTANBUL (A.A) - 14.05.2011 - Galatasaray Kulübü'nün 96. dönem seçimlerinin yapılacağı Olağanüstü Seçim Genel Kurulu başladı. Başkan Adnan Polat ses kısıklığından ötürü genel kurula katılamıyor. Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurula Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat katılmazken, genel kurulun açılış konuşmasını kulüp başkan yardımcısı Taner Aşkın yaptı. Adnan Polat'ın hastalığının nüksetmesi nedeniyle gelemediğini duyuran Aşkın, ''Ses kısılması nedeniyle sizlerle birlikte olamadı'' dedi. Öte yandan, Genel Kurul Divan Başkanlığı'na, 3 başkan adayının ortak önergesiyle İrfan Aktar getirildi.