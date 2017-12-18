Adnan Polat: Gecekondunun 4 katı değerinde daire verdim, ikna edemedim!

Hürriyet yazarı Vahap Munyar, Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat'ın Beyoğlu’ndaki Piyalepaşa projesine ilk başladığı günden itibaren hak sahipleriyle anlaşmakta sıkıntı çektiğini aktardı. Polat, Piyalepaşa'daki gecekondu sahiplerine değerinin 4 katı fiyatında daire verdiğini ancak hak sahiplerinin ikna olmadığını belirterek, "Gecekondunun 4 katı değerde daire verdim hak sahibi yanaşmadı" dedi.

Munyar'ın, "Gecekondunun 4 katı değerde daire verdim hak sahibi yanaşmadı" başlığıyla yayımlanan yazısının (18 Aralık 2017) ilgili bölümü şöyle:

İstanbul Beyoğlu’ndaki Piyalepaşa projesine ilk başladığı günden itibaren hak sahipleriyle anlaşmakta sıkıntı çeken Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, bir süre önce sıkıntısını konuyla ilgili üst düzey yetkiliye açtı:

-800 milyon dolar yatırım planıyla yola çıktığımız 1000 konutluk Piyalepaşa’da Haziran 2018’de ilk teslimlere başlayacağız ama hâlâ anlaşma sağlayamadığımız hak sahipleri var. Çözüm için bize destek olun lütfen.

Yetkili yasanın proje sahiplerine sağladığı hakkı şu örnekle açıkladı:

- Diyelim ki sözünü ettiğiniz hak sahibinin gecekondusunun normal değeri 100 bin lira olsun. Gecekondu 40 yıllık ise, fiyatı 40 bin lira iner. Yani 60 bin lira ödeyip o hak sahibini oradan gönderebilirsiniz.

Polat, hak sahibinin bu parayı kabul etmediğini belirtince yetkili sürdürdü:

- Aslında yasa size o 60 bin liranın yüzde 10’unu yani 6 bin lirayı hesabına yatırıp, o hak sahibinin bölgeden gönderilmesini talep etme şansı da veriyor.

Polat, bu yöntemin içine sinmediğini belirtti:

- 2’si çocuk, 4 kişilik bir aileyi 6 bin lira ile sokağa atmak çok sert bir tutum olur. Adil olmaz.

Ardından söz konusu hak sahibine şu teklifi götürdü:

- TOKİ’nin Kayabaşı’nda dar gelirliler için yaptığı bir proje var. 2+1 dairenin değeri 250 bin lira. Oradan size bir daire alıp vereyim. Tapusunu, ruhsatını da hemen teslim edeyim.

Hak sahibi kabul etmedi, talebini ortaya koydu:

- İki çocuğum var. O nedenle iki daire isterim...

Polat, bu örneği Piyalepaşa Gayrimenkul Genel Müdürü Kaan Yücel’in de katıldığı sohbette anlatıp, ekledi:

- Devlet, önüne çıkan fırsatı suistimale çevirmeye çalışan hak sahipleriyle ilgili adil bir çözüm bulsun.

Sonra çuvaldızı kendi sektörüne batırdı:

- Hak sahiplerini “terör”sayılabilecek yöntemlerle yerinden gönderen bazı yatırımcılar da görüyoruz. Devlet bunu yapanlara karşı da devreye girsin, önlemini alsın.

Sohbete noktayı koymadan önce piyasadaki durumu değerlendirdi:

- Gayrimenkulde, örneğin İstanbul’da bölgesel yavaşlamalar var. Satışlarımızı TL ile yapıyoruz ama dolar bazında hesap yaptığınızda fiyatlarda gerileme var. Biz Piyalepaşa’da ilk yola çıkarken, TL fiyatımızı metrekaresini 4 bin dolara denk gelecek gibi öngörmüştük. Şimdi 2 bin-2 bin 500 dolara kadar geriledi.

Fiyatla ilgili verdiği örneğin ardından parası olanlara çağrı yaptı:

- Şu anda ülkemizde gayrimenkul almanın tam zamanı.

Hak sahipleriyle yatırımcılar arasındaki görüşmelere konu olan uç örnekleri sıklıkla birçok proje sahininden duyuyorum...

Kentsel dönüşüm için iki tarafın da masaya daha aklıselim tavırla oturması gerekmez mi?