Adnan Polat: Galatasaray'ın şike yapmadığına kefil olamam

Galatasaray'ın eski başkanlarından Adnan Polat, Türk futbolundaki şike iddialarıyla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

CNN Türk ekranlarında Enver Aysever 'in sunduğu Aykırı Sorular programının yeni bölümüne Galatasaray'ın eski başkanlarından Adnan Polat konuk oldu. Yöneltilen sorulara verdiği cevaplarla dikkat çeken Polat şike konusunda da çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'Bu çamur bizi rahtsız edecek'

Türk futbolunda şikeyle ilgili garip duygular beslediğini ifade eden Polat, “Yargı ‘şike var’ federasyon ‘yok’ dedi. Hepsi hukuk adamları. Hepsinin doğru söylemesi gerek. Bu çelişkinin ortadan kalkması gerek yoksa bu çamur bizi yıllarca rahatsız edecek. Futbolun gelişmesini de engelleyecek' dedi.

'Galatasaray'a kefil olamam'

Futbolda şikenin olduğuna ancak Galatasaray 'ın şike yapmadığına inandığını belirten Polat, 'Galatasaray 'ın tarih boyunca şike yapmadığına kefil olabilir misiniz? ' sorusuna ise 'Hayır yüzde 100 olamam ' cevabını verdi. Kendi dönemine kefil olabileceğine ancak başka dönemlerle ilgili yorum yapamayacağına dikkat çeken Polat, 'Fenerbahçe şike yaptı mı? ' sorusun ise 'Bilemiyorum ' cevabını verdi.