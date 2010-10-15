T24 LogoT24 Logo
Spor

Adnan Polat: Arda'nın açıklamaları cezasız kalmayacak

Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, Arda Turan’ın gündem yaratan açıklamalarıyla ilgili ilk kez konuştu.

15 Ekim 2010 03:00

T24 - Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, Arda Turan’ın gündem yaratan açıklamalarıyla ilgili ilk kez konuştu. Polat, "Arda söylediklerinden dolayı ceza alacaktır. Ancak Arda Turan söylediklerinde sonuna kadar haklı. Onun hakkında söylenmeyen şey kalamadı" dedi.


CNBC-e kanalında bir programa katılan Polat, genç kaptanın bu açıklamalarından dolayı ceza alacağını ancak her konuda Arda’nın arkasında olduklarını söyledi.
 
İşte Adnan Polat’ın, Arda Turan ile ilgili açıklamaları:
 

“Arda Tuan ceza alacak"
 
“Arda söylediklerinden dolayı ceza alacaktır. Bazı yönetmeliklerimiz var. Ona uygun olarak Arda'ya da ceza gelecek. Hiçbir oyuncumuz için çifte standart uygulayamayız. Ancak Arda Turan söylediklerinde sonuna kadar haklı. Onun hakkında söylenmeyen şey kalamadı. Arda'nın yerinde demir olsaydı erirdi.”

 
“Arda son yıllarda yetişen en büyük yetenekttir"
 
Türkiye spor medyasında bunları hak edenler var. Arda, 22 yaşında kaptan oldu, ancak çok tepki aldı. Ancak ben ardaya sonuna kadar inanıyorum. Genç yaşta kaptan olmasını içine sindiremeyenler var. Arda'nın kaptanlığından dolayı yönetim olarak hiç pişman olmadık. İşini çok iyi yapıyor. Ancak bizler onu harcamak için elimizden geleni yapıyoruz. Son yıllar yetişmiş en büyük yetenek Arda Turan'dır. Kişiliği gelişmiş bir sporcudur. Ben onun her zaman arkasında oldum. Eline kalem geçiren veya televizyonda kendilerine süre verilen bazı insanlar her şeyi söyleyebiliyor.
 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24