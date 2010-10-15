Adnan Polat: Arda'nın açıklamaları cezasız kalmayacak

T24 - Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, Arda Turan’ın gündem yaratan açıklamalarıyla ilgili ilk kez konuştu. Polat, "Arda söylediklerinden dolayı ceza alacaktır. Ancak Arda Turan söylediklerinde sonuna kadar haklı. Onun hakkında söylenmeyen şey kalamadı" dedi.



CNBC-e kanalında bir programa katılan Polat, genç kaptanın bu açıklamalarından dolayı ceza alacağını ancak her konuda Arda’nın arkasında olduklarını söyledi.



İşte Adnan Polat’ın, Arda Turan ile ilgili açıklamaları:



“Arda Tuan ceza alacak"



“Arda söylediklerinden dolayı ceza alacaktır. Bazı yönetmeliklerimiz var. Ona uygun olarak Arda'ya da ceza gelecek. Hiçbir oyuncumuz için çifte standart uygulayamayız. Ancak Arda Turan söylediklerinde sonuna kadar haklı. Onun hakkında söylenmeyen şey kalamadı. Arda'nın yerinde demir olsaydı erirdi.”



“Arda son yıllarda yetişen en büyük yetenekttir"



Türkiye spor medyasında bunları hak edenler var. Arda, 22 yaşında kaptan oldu, ancak çok tepki aldı. Ancak ben ardaya sonuna kadar inanıyorum. Genç yaşta kaptan olmasını içine sindiremeyenler var. Arda'nın kaptanlığından dolayı yönetim olarak hiç pişman olmadık. İşini çok iyi yapıyor. Ancak bizler onu harcamak için elimizden geleni yapıyoruz. Son yıllar yetişmiş en büyük yetenek Arda Turan'dır. Kişiliği gelişmiş bir sporcudur. Ben onun her zaman arkasında oldum. Eline kalem geçiren veya televizyonda kendilerine süre verilen bazı insanlar her şeyi söyleyebiliyor.

