Adnan Öztürk: Acilen genel kurula gidilmeli

T24 -

Adnan Öztürk, Conrad Otel'de düzenlediği basın toplantısında, kulüp başkanı Adnan Polat ile geçen hafta görüştüğünü ve görüşlerini kendisine de ilettiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

''Başkan ve yönetim kurulunu, ne makamlarına, ne kendilerine, ne değerlerimize, ne de camiaya daha fazla zarar vermeden, en yakışan şekilde seçimli genel kurul yapmaya davet ediyorum. Galatasaray'ı yönetmek büyük bir sevgiyi yönetmek ve yaşamaktır diye düşünen benim gibi Galatasaraylılar için de, bu genel kurul kararını almanın, yönetim kurulunda imza yeter sayısı hesaplayıp makamımda nasıl kalırım hesaplarının yol olmasını engelleyip, sağduyuya, camianın sesine kulak vermenin yolunu açacağını düşünüyorum. Tüm camiamıza da, olası genel kurulda, camiamızın istediği, özlediği güçlü bir yönetimin, karşılarına bir seçenek olarak getirileceğini de taahhüt ediyorum.''





Genel kurul yapılması için imza toplanmanın tüzükte yeri bulunduğunu vurgulayan Adnan Öztürk, ''O zaman bu etiktir ve haktır. İmza toplanması için çalışmadım, ancak imza verdim ve bu yapılanı da saygıyla karşıladım. İmza toplamanın Galatasaray geleneğinde olmadığı söyleniyor. Evet yok, ancak kulübü imza toplanacak hale getirmek de Galatasaray geleneğinde yok'' dedi.







Kişisel hırsım hiçbir zaman olmadı





Adnan Öztürk, şu an ''Başkan adayıyım'' demediğini belirterek, ''Galatasaray ile ilgili kişisel bir hırsım hiçbir zaman olmadı. Galatasaray'a geçmişte yönetim kurulu üyesi olarak ve olmadan da her zaman hizmet ettim. Galatasaray'ı eski güçlü günlerine ve başarıya götürecek, her türlü oluşum içinde olurum. Bu tür oluşumların olması için de elimden gelen gayreti gösteririm'' diye konuştu.





Mart ayında yapılacak Mali Genel Kurul'da yönetimi ibra etmeme konusuyla ilgili bir soru üzerine Öztürk, ''Genel Kurul'da ekonomik durum ile ilgili verilecek bilgileri görmeden bugünden ibra edip etmeyeceğimi söylemek abesle iştigaldir. Ama hiçbir şekilde ibra edelim etmeyelim diye olayların içinde olmam. İbra kararımı Genel Kurul'da veririm'' ifadesini kullandı.







Ben de kükremesini bilirim





Adnan Öztürk, kulüp genel sekreteri Ali Haşhaş'ın ''İmza toplayanlar provokasyon yapıyor, bunlar Galatasaraylı olamaz?'' şeklindeki açıklamalarını da değerlendirerek, ''O, para sihirbazı olan değil mi? Bunlar çok gayri ciddi ve hiç yakışmayan açıklamalar. İnsanlar bence konuşmadan biraz düşünülmeli. Kimse kimsenin Galatasaraylılığını sorgulayamaz. Kimse benim

Galatasaraylılığımı da sorgulayamaz. Başkan kamuoyunu önünde 'Kimse bana Galatasaraylılığı öğretemez diyerek' kükremesini biliyor. Ben de kükremesini bilirim'' dedi.







Ziraat Türkiye Kupası'nda başarılar





Sportif başarısızlıkları hiçbir zaman yaptıkları eleştirilerin başına koymadıklarını anlatan Öztürk, ''Spor Toto Süper Lig'de hiçbir iddiası kalmayan ama hala tarihimizin en pahalı ve maliyetli kadrosuna sahip futbol takımımıza, Ziraat Türkiye Kupası'nda başarılar diliyorum'' ifadesini kullandı.





Öztürk, futboldan seyirci olarak anladığını ve uzmanı olmadığı konularda konuşmadığını belirterek, ''Ama ben işinden anlayan profesyonelleri seçmesini bilirim. Galatasaray'ın en önemli lokomotifi olan futbolun başarılarının ne olduğu ortadır. Bunun da hesabını birisi vermelidir. Bunun da kim olacağına başkan kendisi karar verir'' diye konuştu.