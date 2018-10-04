T24 LogoT24 Logo
Gündem

 ADNAN OKTAR'IN VİLLASINDAKİ YIKIM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL DHA Adnan Oktar'ın Kandilli'de bulunan villasındaki kaçak yapıların yıkımı için ekipler buraya geldi

04 Ekim 2018 14:23

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL DHA
Adnan Oktar\'ın Kandilli\'de bulunan villasındaki kaçak yapıların yıkımı için ekipler buraya geldi.
Villada hafta başından beri kamyonlar dolusu eşya çıkarılmıştı. Bu sabah erken saatlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı ekipler villaya geldi. Polis ekipleri gazetecileri villa ve çevresinden uzaklaştırdı. Yıkım çalışması yapılan alan havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:
-----------
-Havadan görüntülerle villadaki yıkım ekipleri

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ
-Polis ekipleri
-Gazetecileri uzaklaştırması
-Ekiplerin villaya gelişi
-Detaylar


04.10.2018 - 08.55 Haber Kodu : 181004008

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera CengizALMAÇAYIRDHA Adnan Oktar KandilliVilladaBuBüyükşehir BelediyesiPolisYıkımGörüntü Dökümü HavadanGÖRÜNTÜ PolisHaber Kodu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24