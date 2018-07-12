Adnan Oktar'ın gözaltına alınmasını değerlendiren Tayfun Atay: İslam, sistemin dinamosu haline geldiği için ihtiyaç kalmadı

Cumhuriyet gazetesi de yazarı Prof. Dr. Tayfun Atay, Adnan Hoca ismiyle bilinen Adnan Oktar ve destekçilerine operasyon düzenlenmesine ilişkin “Adnan Hoca çevresi denilen sözde İslami oluşumun kullanım süresi 2002’den bu yana Türkiye Cumhuriyeti üzerinde hakimiyet kurmuş AK Parti iktidarı açısından dolmuştur” değerlendirmesinde bulundu.

Cemaat ve tarikatlar alanındaki çalışmalarıyla tanınan Atay, İslam'ın artık Türkiye'de sistemin dinamosu haline geldiğini belirterek bir zamanlar işlevsel olarak görülen Oktar grubu türündeki yapıların kullanım süresinin dolduğunu belirtti.

Adnan Oktar ve grubuna yönelik İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 4 ilde operasyon başlattı. Oktar’la birlikte 150'nin üzerinde kişi gözaltına alınmıştı.

"İslam sistemin dinamosu haline geldiği için Oktar'a ihtiyaç kalmadı"

Euronews'e operasyonu ve Oktar grubununu değerlendiren Atay, Türkiye'deki İslami gruplar içinde rekabete dikkat çekerek şunları söyledi:

“Daha önce de İslam içi rekabet süreçlerinde Türkiye’deki diğer geleneksel İslami cemaat ve tarikat çevreleri tarafından Oktar’ın faaliyetlerine yönelik çok sert, çok düşmanca ve saldırgan açıklamalar, değerlendirmeler söz konusuydu. Hatta hükümeti harekete geçirmek yolunda tazyikler de söz konusuydu. Ama o dönemde iktidar bunu yapmadı. Herkesçe malumdu ki, Oktar’ın İslam adına ortaya koyduğu dudakları, yanakları, göğüsleri, orası burası ‘yapılı’ kadınlar ve body building eseri erkekler, daha çarpıcı deyişle, ‘kedicikler’ ve ‘tosuncuklar’ üzerinden sergilenen ve İslami bir söylem çerçevesinde sunulan tablo İslam açısından küfürdü. Buna dokunulmadı. Çünkü demek ki hâlâ Türkiye’de özellikle ‘sosyetik’ çevrelerden dindarlığa eleman sağlama hususunda Adnan Oktar’a ihtiyaç vardı. Bugün anlaşılıyor ki, yeni ortaya çıkan rejimde artık zaten İslam sistemin dinamosu haline geldiği için, bu çevrenin daha fazla ‘fizibl’ (verimli) bir işlev taşımadığı anlaşılmıştır. Bunca yıl faaliyet gösterirken ekonomik, mali açıdan bir takım edinimler gayrimeşru ve suistimale dayalı yollardan olabildiği için de devletin belli istihbari merkezlerinde birikmiş bu suça müteallik veriler anlaşılıyor ki şimdi bir operasyon sürecinde malzeme olarak değerlendirilmektedir.”