Adnan Oktar'ın cezaevindeki ilk isteği ne oldu?

Hakkında ‘suç örgütü kurmak’, ‘cinsel saldırı’, ‘hürriyeti tahdit’ gibi birçok suçtan operasyon başlatılan ve tutuklanan Adnan Oktar'ın cezaevinde kalacağı koğuşa yerleştirildiği bilgisi aktarıldı. 3 kişilik koğuşta kaldığı belirtilen Oktar'ın ilk talebinin gazete olduğu ifade edildi.

Milliyet.com.tr’nin ulaştığı bilgilere göre Silivri’den Edirne F Tipi cezaevine nakledilen Adnan Oktar cezaevindeki yeni koğuşuna yerleştirildi. Oktar, iki gündür kameralı gözlem odasında kalıyordu. Dün buradan çıkarılan ve 3 kişilik bir koğuşa konulan Oktar'ın koğuşta tek başına kaldığı belirtildi. Oktar’ın koğuşuna geçtiğinde ilk olarak okumak için gazeteleri talep ettiği öğrenildi.

Cezaevinde yönetimin belirlediği günlük gazeteler ücreti karşılığında mahkum ve tutuklulara verilebiliyor.

25 metrekarelik koğuşta

Edirne F tipi cezaevinin internet sitesindeki bilgilere göre cezaevinde 103 adet 3 kişilik, 61 adet tek kişilik odalar var. 3 kişilik odalar 25 m alt ve 25 m üst olmak üzere toplam 50 metrekarelik bir alandan oluşuyor. 3 kişilik odaların havalandırmaları da 50 metrekare... Oktar’ın herhangi bir fiziki saldırıya maruz kalmaması için de tedbirler artırıldı.