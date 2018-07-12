Adnan Oktar'ın 'aslan' kedisi sokakta kaldı

Adnan Oktar’ın Çengelköy sırtlarında, orman içindeki lüks villası 17 saat süren aramanın ardından mühürlenirken Oktar’ın yanından ayırmadığı ‘Aslan’a benzetilen kedisi ve diğer kedileri sokakta kaldı.

Dün sabaha karşı yapılan baskında Oktar’ın korumalarının direnişi üzerine özel harekât timlerinin desteğiyle villaya giren ekipler 22 kişiyi gözaltına almıştı. Evde çok sayıda silah ele geçirilirken villada aramalar yaklaşık 17 saat sürmüştü. Bomba uzmanı köpeklerin de katıldığı aramaların ardından villadaki bazıları zırhlı 18 araç çekicilere yüklenerek Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmüştü. Polis ekipleri ve gözaltına alınan 22 şüpheli dün gece saat 22:30 sıralarında villadan ayrıldı.

Kedileri sokakta kaldı

Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın haberine göre villanın kapısına mühür vuruldu. Kapıda ekipler beklemeye devam ederken, Adnan Oktar’ın yanından ayırmadığı ‘Aslan’a benzetilen kedisi ve diğer kediler sokakta kaldı. Kapıları mühürlenip girişleri polis tarafından tutulan villanın çevresinde gezen kediler de operasyonun şaşkınlığını yaşıyor.