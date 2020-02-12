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Adnan Oktar suç örgütü üyesi elbise dolabında saklanırken yakalandı

12 Şubat 2020 13:51

Adnan Oktar organize suç örgütü üyesi olduğu iddiasıyla aranan Turgut Aksu Kadıköy'de yakalandı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar kapsamında Adnan Oktar suç örgütünün üyesi olduğu iddiasıyla aranan firari Turgut Aksu, Kadıköy'de saklandığı evdeki elbise dolabının içinde yakalandı. Aksu'ya saklanmasında yardım ettiği değerlendirilen İ.E.U. da aynı operasyonda gözaltına alındı. Aksu ve İ.E.U.'nun emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)

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