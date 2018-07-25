Adnan Oktar operasyonunda ele geçirilen silahların çoğu ruhsatlı çıktı

Hakkında ‘suç örgütü kurmak’, ‘cinsel saldırı’, ‘hürriyeti tahdit’ gibi birçok suçtan operasyon başlatıldıktan sonra tutuklanan Adnan Oktar ve grubuna ait birçok silah ele geçirildi. Silahların büyük bölümünün ruhsatlı olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Adnan Oktar grubuna yönelik yaklaşık 15 gün önce düzenlenen operasyonlar sırasında yapılan aramalarda bulunan silahları açıkladı.

Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu tutuklu 169 kişinin adreslerinde yapılan aramalarda 23 uzun namlulu silah ve 70 tabanca ve çok sayıda mermi bulunduğu belirtildi. Tüfeklerden 17’sinin tabancaların ise 65’nin ruhsatlı olduğu kaydedildi. Polisin bulduğu silahlar arasında dürbünlü ağır silahlar yer alıyor.