Adnan Oktar'ın bir avukatı daha itirafçı oldu

Temmuz 2018’de gözaltına alınarak tutuklanan Adnan Oktar'ın avukatlarından Gülcan Karakaş’ın da etkin pişmanlık yasasından yararlanarak itirafçı olduğu belirtildi.
Cezaevinden tahliye edilen Karakaş’ın, savcılığa 40 sayfalık ifade verdiği bildirildi.
Karakaş, Adnan Oktar ve adamlarıyla ilgili önemli bilgileri savcılıkla paylaştı.
Gülcan Karakaş, Adnan Oktar Grubuna yönelik soruşturmada itirafçı olan 5. avukat oldu. Şüpheliler arasında etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyenlerin sayısı 35'e ulaştı.