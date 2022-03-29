Adnan Oktar grubuna İstanbul merkezli 4 ilde yeni bir operasyon

Adnan Oktar grubuna yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul merkezli 4 ilde yeni bir operasyon başlatıldı. 8 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonda bazı şüphelilerin gözaltına alındığı belirtildi. Ayrıca aynı gruba yönelik başka bir mahkemece 61 kişi hakkında daha yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından, Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yürütülen iki farklı soruşturma çerçevesinde 69 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Aynı örgüte yönelik yürütülen iki ayrı soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, söz konusu grubun faaliyetlerinin deşifresine yönelik operasyon düzenledi. Buna göre yapılan çalışmalarda, cezaevinde tutuklu bulunan grup Adnan Oktar’ın emir ve talimatlarını dışarıdaki grup üyelerine ileten ve grubun devamlılığını sağlamayı hedefleyen, grubun maddi imkanlarını kontrol eden, müşteki ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması muhtemel olan şahıslara baskı kuran aralarında Oktar’ın avukatlarının da bulunduğu 8 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Grup lideri Adnan Oktar’ın avukatlarına ait İstanbul’da 2, Ankara’da 1 avukatlık ofisinde Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcıları nezaretinde arama işlemleri devam ediyor.

32 şüpheli yakalandı

Öte yandan aynı Oktar grubuyla ilgili İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince 61 şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verildiği belirtildi. Mahkeme kararı doğrultusunda harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tespit edilen 52 şahıstan 32’sinin yakalandığı bildirdi. İstanbul dışında bulunan 9 şahısla ilgili çalışmaların devam ettiği aktarıldı.