Adnan Oktar davasında 68 sanığın tahliye kararına itiraz

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı, Adnan Oktar örgütü dosyasındaki bozma kararının ardından 68 sanık hakkında verilen tahliye kararına itiraz etti.

TRT'de yer alan habere göre; İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı, Adnan Oktar örgütü dosyasındaki bozma kararının ardından 68 sanık hakkında verilen tahliye kararına itiraz etti.

Ne olmuştu?

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında Oktar ve örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 84'ü tutuklu 215 sanık hakkında yerel mahkemece verilen hükmün usulden bozulmasına karar vermişti. 68 tutuklu sanık hakkında tahliye kararı verilirken Adnan Oktar, Alev Babuna ve Aylin Atmaca'nın da aralarında bulunduğu 16 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmedilmişti.

TIKLAYIN - Adnan Oktar davası sil baştan: Suçlamalar istinaf mahkemesince bozuldu, 68 isim için tahliye kararı verildi