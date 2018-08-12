Star yazarı Ersoy Dede, Adnan Oktar’ın 400 yılla yargılanacağını yazdı. "Diğer Adnancılar için de 35-40 yıldan daha az cezalar istenmeyecek…” diyen Ersoy, “Bu devlet kararını verdi. Mehdi, Mesih, Hızır, Evliya yalanları ile insanları kandıran şarlatanlara artık göz açtırılmayacak. Bu sizin için köprüden önceki son çıkış…” ifadelerini kullandı. Ersoy'a göre Oktar'a yöneltilen 31 suçlamanın da altı dolu.

Ersoy Dede’nin Star'da "Bu topraklara borcunuz var” başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

Adnan Oktar örgütüne dönük operasyon devam ederken, örgütün dışarıdaki trol kadrosunun hâlâ çırpındığını içim yanarak görüyorum..Oyun bitti, perde indi fakat bunlar hâlâ bir kaç ay sonra şartların değişeceğine inanıyor.. Halen tutuklu 170 sanık var. Firari 50 kişi ve ikinci halkadaki kandırılmış çocukları da eklersek 300 kişilik bir yapıdan bahsediyoruz. Ve bu insanlar bir ay sonra her şeyin biteceğini kaldıkları yerden devam edeceklerini sanıyorlar. Önlerine çıkanı tehditle sindirerek benzer suçları işlemeye devam ediyorlar. Olanı, biteni “iftira” sözcüğüyle açıklamaya çalışıyorlar. Bak arkadaş.. Daha ortada iddianame yok. Ve en iyi ihtimalle bir sene sürecek iddianamenin yazımı.. İlk duruşma ise 2019’un sonunda yapılacak. Ve dosya çok kuvvetli. 31 suçlamanın da altı dolu. Kız çocuklarına tecavüz, ajanlık, tehdit, şantaj, dolandırıcılık, insanları seks kölesi haline getirme ve kara para trafiğini ortaya koyan kapı gibi bir MASAK raporu. Cezaevindeki ve dışarıdaki kandırılmış Adnancıların bundan haberleri yok.‘Üç beş güne çıkarız’ diye bekliyorlar. Çıkamayacaklar!.. Adnan Oktar 400 yılla yargılanacak.. Diğer Adnancılar için de 35-40 yıldan daha az cezalar istenmeyecek.. Gelelim esas meseleye.. Eğer soruşturma bitmeden, iddianame tanzim edilmeden itirafçı olurlarsa yargıyla işbirliği yaparlarsa durum değişir.. Şimdi Adnancı troller hakaret mesajlarına başlayacak, biliyorum. Bence hakaret, tehdit, şantaj gibi eski alışkanlıklarınızı bırakın ve durun biraz düşünün. İngiliz Derin Devleti ile ilgili masallarla da insanları aptal yerine koymaktan vazgeçin. Sizin başınıza ne geldiyse bir sahte Mehdi’nin uçkuru yüzünden geldi. Ancak bu büyüyü bozmak da yine kendi elinizde.

Şunu unutmayın. Bu devlet kararını verdi. Mehdi, Mesih, Hızır, Evliya yalanları ile insanları kandıran şarlatanlara artık göz açtırılmayacak. Bu sizin için köprüden önceki son çıkış…