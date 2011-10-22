-Adnan Menderes'in arabası Oto Fuarında HATAY (A.A) - 22.10.2011 - İskenderun Oto Show Fuarı'nın törenle açıldığı bildirildi. Prime Maal Alışveriş Merkezi (AVM) Müdürü Arzu Özerdem, alışveriş merkezinde düzenledikleri fuarın açılışındaki konuşmasında, Hatay'da ilk defa kapsamlı bir Oto Show Fuarı düzenlendiğini belirtti. Fuarda son model birbirinden lüks otomobillerin yer aldığını ifade eden Özerdem, ''17 seçkin markanın son model otomobillerinin sergilendiği Oto Show Fuarı, 4 gün açık kalacak. Alışveriş merkezimiz içerisinde de klasik otomobiller sergileniyor. Klasik modeller arasında Adnan Menderes ve Tayfur Sökmen'in kullanmış olduğu, 1950'li yıllara ait klasik otomobiller de yer alıyor'' dedi. Fuara katılan Anıl Otomotiv'in sahibi Anıl Abacı ve Günay Otomotiv yetkilisi Çoşkun Katar da yaptıkları konuşmalarda fuarın düzenlenmesinde emeği geçenleri kutlayarak, fuarda açtıkları stantlar da son model araçları sergilediklerini belirttiler. Fuarda, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlarından Adnan Menderes ile Hatay Devletinin ilk ve tek Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'in kullandığı otomobiller yer alıyor. Fuarda, en çok ilgiliyi ise Menderes'in 1957 model ''Opel Rekord Olympia'' marka arabası ile Sökmen'in 1956 model ''Chevrolet Delux 2 Door Hardtop'' marka otomobili görüyor.