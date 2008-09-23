Adnan Menderes Üniversitesi'nin yeni başarısı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Boylu, ADÜ öğretim üyelerinin indekslerde taranan makale oranının son beş yılda 0.30'dan 0.50'ye yükseldiğini belirterek, ''Üniversitemizin bilimsel alanda gösterdiği ivme bizi gururlandırmaktadır'' dedi.



Boylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ADÜ'nün sadece Aydın'ın değil tüm dünyanın tanıdığı bir üniversite haline geldiğini ifade ederek, üniversitede bulunan her akademik ve idari personelin birer 'gönüllü bilim elçisi' olarak çalıştığını söyledi.



ADÜ'nün tanıtımlarında Aydın'ı tüm yönleriyle tanıtmaya çalıştıklarını belirten Boylu, şöyle konuştu:



''Bilgi güçtür. Bu nedenle üniversitemizin bilimsel alanda gösterdiği ivme bizi gururlandırmaktadır. Öğretim üyesi başına indekslerde taranan makale oranı son beş yılda 0.30'dan 0.50'ye ulaştı. Üniversitemizde devam eden proje sayısı 393'dür. Bunların 39'u TÜBİTAK, 65'i üniversitemiz kaynaklarıyla desteklenmektedir.''



AB programlarında performans artışı



Eğitim ve öğretimde uluslararası tanınabilirlik ve yüksek oranda tercih edilebilirliği sağlamak amacıyla girişimlerde bulunduklarını açıklayan Boylu, Avrupa Birliği (AB) Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında hayat boyu öğrenmeyi teşvik eden Erasmus ve Leonardo Da Vinci programlarında gösterdikleri performansın giderek arttığını söyledi.



Performans artışına bağlı olarak, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının kendilerini geliştirmeleri için yurt dışı olanakları sağladıklarını vurgulayan Boylu, şöyle devam etti:



''Üniversitemizin, AB üyesi 13 ülkeden toplam 58 üniversiteyle anlaşması vardır. 2008-2009 akademik yılı için bu üniversitelere, üniversitemizden 107 öğrenci bir veya iki akademik dönem için gitmiştir. Yabancı uyruklu 19 öğrenci de ADÜ'ye gelmiştir. Öğretim elemanı sayısına gelince, 2008-2009 akademik yılı çalışma ziyareti için yurt dışına giden öğretim elemanı sayımız 61'e, üniversitemize gelen öğretim elemanı sayısı ise 26'ya ulaşmıştır.''

