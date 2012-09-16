Adnan Menderes mezarı başında anıldı

Eski başbakanlardan Adnan Menderes, ölümünün 51. yılında mezarı başında anıldı. Gazeteci ve Yazarlar Vakfı tarafından Topkapı'daki Anıt Mezarda düzenlenen törene, duaların okunmasıyla başlandı.

Törende konuşan Menderes'in gelini Ümran Menderes, demokrasi şehitleri olan Adnan Menderes ve arkadaşlarını 51 yıl sonra anmak amacıyla toplandıklarını belirtti.

Yaşananların acı olduğunu ifade eden ve bu tür olayların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Menderes, Türkiye'de artık ihtilallerin sorgulanır hale geldiğini, bunun da çok önemli olduğunu kaydetti.

“Aradan bunca yıl geçmesine karşın Türkiye demokrasi şehitlerini unutmadı” diyen Ümran Menderes, her geçen yıl ilgi ve sevginin artarak devam ettiğini gördüklerini vurguladı.

Ümran Menderes, “Seçimle gelen seçimle gitmeliydi. Ne güzeldir 'Yeter söz milletin' sözü. Her şeyi içinde barındırıyor” dedi.



'Milletiminin kalbinde unutulmayacak bir yere sahip'



Gazeteci ve Yazarlar Vakfı Başkanı Mustafa Yeşil ise merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının sadece bedenen bu dünyadan ayrıldığını, halkın gönlünde sevgilerinin devam ettiğini belirtti.

Menderes'in siyaset gibi bir zor bir alanda milletin gönlündeki sevgiyle bugüne kadar yaşadığını dile getiren Yeşil, Menderes'in milletinin değerlerine karşı hassas olduğunu ifade etti.

Milletini çok seven Menderes'in bu sevgisini, işlerini çok iyi yaparak gösterdiğini bildiren Yeşil, Menderes'in her türlü soruna karşı çözümün demokrasiden geçtiğini sürekli ifade ettiğini, onu “Yassıada'ya tıkanlara” verdiği cevabın yine demokrasi olduğunu vurguladı.

Merhum Adnan Menderes'in icraatlarıyla ülkenin her karışını kucakladığını vurgulayan Yeşil “Millet de kendi değerlerine bu kadar barışık olan Menderes'e kalbini açtı. Menderes yaptıklarıyla her zaman milletinin kalbinde unutulmayacak bir yere sahiptir. Onu, saygı ve rahmetle anıyoruz” dedi.

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törende lokum ikram edildi.

Buradaki törenin ardından Sultanahmet Camisi'nde Adnan Menderes ve arkadaşları için mevlit okutuldu. Burada konuşan İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran da dünya hayatının bir imtihan olduğunu ve bunun iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Bu dünyada herkesin bir sorumluluğu bulunduğunu, ancak bazı insanların daha büyük sorumluluklara sahip olduğunu anlatan Yaran, bugün Türkiye'nin devlet hayatında önemli yeri olan Menderes ve arkadaşlarının dünyadan ayrılışlarının yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

Yaran, “Bu millete hizmet eden herkesten cenabı hak razı olsun. İyilerimizin sayısını arttırsın. Menderes ve arkadaşlarından, bu millet için mesai harcayan herkesten Allah razı olsun, rahmet eylesin” dedi.

Mevlide, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu ile AKP'ye geçen eski Demokrat Parti Genel Başkanı Süleyman Soylu da katıldı.