Fethullah Gülen'in Menderes mevlidine binlerce kişi katıldı

Eski Başbakanlardan Adnan Menderes, ölümünün 51'nci yılında mezarı başında anıldı. Gazeteci ve Yazarlar Vakfı tarafından Topkapı'daki Anıt Mezar'da düzenlenen törenin ardından Sultanahmet Camii'nde de yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı bir mevlit okutuldu. Turist ziyaretlerine kapatılan camiye gelenlere gülsuyu ve gül lokumu ikram edildi. Cami kapılarında kurulan standlarda ise Aydın Menderes'in 'Babam ve ben' adlı kitabı satıldı.

İlk tören anıt mezarda yapıldı

Törende bir konuşma yapan Menderes'in gelini Ümran Menderes, demokrasi şehitleri olan Adnan Menderes ve arkadaşlarını 51 yıl sonra anmak amacıyla toplandıklarını belirtti.Yaşananların acı olduğunu ifade eden ve bu tür olayların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Menderes, Türkiye'de artık ihtilallerin sorgulanır hale geldiğini bunun da çok önemli olduğunu kaydetti. "Aradan bunca yıl geçmesine karşın Türkiye demokrasi şehitlerini unutmadı" diyen Ümran Menderes, her geçen yıl ilgi ve sevginin artarak devam ettiğini gördüklerini vurguladı. Ümran Menderes, "Seçimle gelen seçimle gitmeliydi. Ne güzeldir 'Yeter söz milletin' sözü. Her şeyi içinde barındırıyor" dedi.

'Milletinin kalbinde unutulmayacak bir yere sahiptir'

Gazeteci ve Yazarlar Vakfı Başkanı Mustafa Yeşil de Adnan Menderes ve arkadaşlarının sadece bedenen bu dünyadan ayrıldığını, halkın gönlünde sevgilerinin devam ettiğini belirtti. Adnan Menderes'in siyaset gibi zor bir alanda milletin gönlündeki sevgiyle bugüne kadar yaşadığını dile getiren Yeşil, Menderes'in milletinin değerlerine karşı hassas olduğunu ifade etti. Milletini çok seven Menderes'in bu sevgisini, işlerini çok iyi yaparak, gösterdiğini bildiren Yeşil, Menderes'in her türlü soruna karşı çözümün demokrasiden geçtiğini sürekli ifade ettiğini, onu "Yassıada'ya tıkanlara" verdiği cevabın yine demokrasi olduğunu vurguladı.

İstanbul Müftüsü: Menderes ve arkadaşlarından Allah razı olsun

Buradaki törenin ardından Gazeteci ve Yazarlar Vakfı tarafından Sultanahmet Camii'nde Adnan Menderes ve arkadaşları için mevlit okutuldu. İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran burada yaptığı konuşmasında dünya hayatının bir imtihan olduğunu bunun iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Bu dünyada herkesin bir sorumluluğu bulunduğunu ancak bazı insanların daha büyük sorumluluklara sahip olduğunu anlatan Yaran, bugün Türkiye'nin devlet hayatında önemli yeri olan Menderes ve arkadaşlarının dünyadan ayrılışlarının yıl dönümü olduğunu hatırlattı. Yaran, "Bu millete hizmet eden herkesten cenabı hak razı olsun. İyilerimizin sayısını arttırsın. Menderes ve arkadaşlarından, bu millet için mesai harcayan herkesten Allah razı olsun, rahmet eylesin" dedi.

Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı mevlitte TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu ile AK Parti'ye geçen eski Demokrat Parti Genel Başkanı Süleyman Soylu da hazır bulundu. Cami, mevlit boyunca turist ziyaretlerine kapatılırken, giriş kapılarına İngilizce, "Verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz. Cami saat 15.00'e kadar ziyarete kapalıdır" yazısı asıldı. Cami girişlerinde görevliler tarafından mevlite gelen vatandaşlara gülsuyu ve gül lokumu dağıtıldı. Kapılarda kurulan standlarda ise Aydın Menderis'in 'Babam ve ben' adlı kitabı satıldı. Yine cami girişleri ve avluya 'Adnan Menderes ve dava arkadaşlarını anma programına hoşgeldiniz' yazılı dev pankartlar asıldı. Cami içine sığmayan vatandaşlar avluda 3 ayrı noktaya kurulan dev ekranlardan mevlidi takip etti. Erkek ve kadınlar cami içi ve avluda ayrı yerlerde yer aldı.