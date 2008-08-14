Adnan Menderes (1899-1961)

Aydın'ın büyük toprak sahiplerinden Adnan Menderes, İzmir'in işgaliyle birlikte ulusal harekete destek verdi. 1930'da, Aydın'da çiftçilik yaparken, Serbest Cumhuriyet Fırkası'na katıldı. Bu partinin kapatılması üzerine, Aydın milletvekili olarak CHP'ye girdi. 1945 yılında çıkarılan Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu'na muhalefet ederek CHP'den ayrıldı. Bunun üzerine DP'nin kuruluşuna öncülük etti. 1950 seçimlerinden sonra DP başkanı Celal Bayar'ın Cumhurbaşkanı olması üzerine, DP genel başkanı ve başbakan oldu. 27 Mayıs 1960'daki askeri darbe sonucu iktidardan indirildi, yargılandı ve 1961'de idam edildi. Adnan Menderes, Türkiye'de, ilk kez demokratik bir seçimle iktidara gelen ve ilk kez bir askeri darbe sonucu devrilen hükümet başkanıdır.