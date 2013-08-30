Adnan Keskin: Mustafa Sarıgül CHP'ye üye olamaz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin, "Parti meclisinde onun (Mustafa Sarıgül) hakkında verilmiş olan disiplin suçunun kaldırılması gibi bir konu söz konusu değildir. Mustafa Sarıgül'ün disiplin suçu kararı kalkmadan da partimize üye olması söz konusu değildir. Üye olmadan da aday olması söz konusu değildir" dedi.

CHP Almus İlçe Başkanlığının düzenlediği birlik ve beraberlik yemeğine katılmak üzere Almus'a gelen Keskin, İlçe Başkanlığını ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

Mustafa Sarıgül'ün CHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olup olmayacağı sorulunca Keskin, "Şu an öyle bir şey yok. Biliyorsunuz Mustafa Sarıgül'ün aday olabilmesi için daha önceden partide bir ihraç kararı var, ihraç kararının ortadan kaldırılması gerekiyor. Şu ana kadar Mustafa Sarıgül tarafından CHP'ye dönmek için bir başvuru yapılmamıştır. Dolayısıyla 8 Eylül'de yapılacak parti meclisinde onun hakkında verilmiş olan disiplin suçunun kaldırılması gibi bir konu söz konusu değildir. Mustafa Sarıgül'ün disiplin suçu kararı kalkmadan da partimize üye olması söz konusu değildir. Üye olmadan da aday olması söz konusu değildir" diye konuştu.

Suriye'deki iç savaş

Suriye'deki iç savaşı değerlendirmesi istenen Keskin, Suriye'de yaşanan olayların üzüntü verici olduğunu söyledi. Keskin, Türkiye'nin komşusu olan bir ülkede hunharca insanların öldürülmesinin ve aynı ırktan, inançtan insanların inanç farklılığından dolayı birbirine acımasızca kıymasının yürekler acıtan bir tablo olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Suriye'de yaşanan olaylardan ders çıkarması gerektiğini savunan Keskin, "Bizim cumhuriyetimizin temelindeki laiklik ilkesinin toplumsal barışımız açısından ne kadar önemli olduğunu komşularımızda yaşanan bu sıkıntılı süreçlerde daha iyi değerlendirebiliyoruz. Suriye'de aynı dine mensup. Hepsi Arap ama İslam dininin iki farklı yorumundan kaynaklanan kavgalar yaşanıyor. Türkiyemize de baktığımızda çok ciddi bir etnik tablomuz var. 15, 16 etnik unsur yaşıyor. Hatta farklı dinler de var. Etnik yapısı değişik olan ülkemizde eğer biz bugün barış içinde yaşayabiliyorsak bunu cumhuriyetin temeline yerleştirilmiş olan laiklik ilkesine borçluyuz" ifadelerini kullandı.

Keskin, Suriye'deki kimyasal silah saldırısına değinerek şunları savundu:

"Kimyasal silah kullanıldığı iddiasından sonra Amerika, İngiltere ve Fransa bu konuda yaptırım uygulama anlayışı içerisine girdi. Parti olarak Suriye'ye yapılacak olan herhangi bir askeri operasyonun hukuki dayanağı olması gerektiği inancı içerisindeyiz. Birleşmiş Milletlerden bu müdahaleye yetki veren bir kararın çıkarılması gerekmektedir. Şu ana kadar da Birleşmiş Milletlerden bu doğrultuda bir karar çıkmış değildir. Birleşmiş Milletlerin kararı olmaksızın bir birlik kurarak buraya müdahale edilmeye çalışılmaktadır. Türkiye'nin müdahaleye iştirak edebilmesi için TBMM'yi toplayarak bir karar alması gerekmektedir. Var olan karara dayanarak Türkiye'nin Suriye'ye bir askeri müdahaleye başvurması hukuki olarak mümkün değildir. Anayasaya karşı işlenmiş bir suç niteliği taşır. Fiili müdahale yapacak ülkeler müdahaleden sonra kendi ülkelerine çekip gidecektir ama Türkiye ebediyete kadar Suriye'yle yan yana yaşamak mecburiyetinde olan bir ülkedir."

Yerel seçimlerin yaklaştığını belirten Keskin, "Bu seçimlerde iktidara demokratik bir uyarı yapılması kaçınılmaz bir hale gelmiştir" dedi.