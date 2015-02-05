Adnan Kahveci'nin oğlu: Babamı kimlerin öldürdüğünü kanıtladım

Ölümünün 22. yılında mezarı başında anılan Adnan Kahveci'nin oğlu Cihan Kahveci, babasının öldürüldüğünü iddia ederek, "Babamı kimlerin öldürdüğünü kanıtladım" diye konuştu.

Bilim ve siyaset adamı Adnan Kahveci, ölümünün 22. yılında Kartal’daki mezarı başında anıldı.

DHA'nın haberine göre, Kartal Belediyesi ve Trabzon Köprübaşı Kültür ve Yardımlaşma Derneği işbirliğiyle düzenlenen törende Adnan Kahveci, eşi Füsun ve kızı Aslı Kahveci anıldı. Anma törenine Adnan Kahveci’nin oğlu Cihan Kahveci, Adnan Kahveci’nin kardeşi Kenan Kahveci, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Adnan Kahveci Vakfı Başkanı Dr. Eyüp Kahveci ile siyasi parti temsilcileri ve Adnan Kahveci’nin yakın dostları ile sevenleri katıldı.

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, yaptığı konuşmada Adnan Kahveci’nin temiz siyaset yapan biri olduğunun altını çizerek, “Bir dürüst politikacı olarak Kahveci gözümüzün önünde duruyor. Adnan Kahveci’yi gençler unutmasın istedik ve adının olduğu caddemizde büstünü yaptık, altına da biyografisini ekledik. 22 yılda bir devlet -hangi iktidar olduğu önemli değil- eğer bunların faillerini ortaya çıkaramıyorsa hala güven içinde değiliz demektir” dedi.

'Babamın katledildiğini ben kanıtladım'

Adnan Kahveci’nin oğlu Cihan Kahveci ise, “Adnan Kahveci bugün çocuklara ve gençlere anlatmamız gereken bir değer. O benim babam olmaktan öte halka mal olmuş bir insan. Bu sene, tüm senelerden daha anlamlı. Bunun bir kaza olmadığını, babamın katledildiğini ben kanıtladım. Kimin yaptığını, yaptırdığını buldum” dedi.



