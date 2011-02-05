-ADNAN KAHVECİ MEZARI BAŞINDA ANILDI İSTANBUL (A.A) - 05.02.2011 - Geçirdiği trafik kazasında eşi ve kızıyla hayatını kaybeden eski Devlet ve Maliye Bakanlarından Adnan Kahveci, ölümünün 18. yılında Kartal Yakacık'taki mezarı başında anıldı. İstanbul Köprübaşı Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen anma töreninde konuşan Dernek Başkan Yardımcısı Göksal Purtuloğlu, Adnan Kahveci'nin ölümünün 18. yılında acısını hala hissettiklerini ve onu rahmetle andıklarını dile getirdi. Purtuloğlu, Kahveci'nin ölümünün üzerinden 18 yıl geçmesine rağmen, kabrinin onu sevenlerle dolmasının insanlar üzerinde nasıl bir etki bıraktığının göstergesi olduğunu ifade etti. Katılımcılar, anma töreninde, üzerinde ''Unutmadık, unutmayacağız'' yazılı pankartla Türk bayrağını Kahveci'nin mezarı başına astı. Kahveci'nin ruhuna duaların okunduğu törene, Adnan Kahveci'nin oğlu Cihan Kahveci, Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Pendik Kaymakamı Cafer Odabaş, Beylikdüzü Kaymakamı Yusuf Odabaş, eski ANAP milletvekilleri Hayrettin Elmas ve İsmail Sancak, parti ve dernek temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı.